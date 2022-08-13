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Yüksek Gerilim Hattına Konan Karga, Yangın Çıkardı

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Sinop’ta yüksek gerilim hattına konan bir karga, tarım arazilerinde yangın çıkardı. Alevler, köylülerin çabasıyla söndürülebildi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yüksek gerilim hattına konan bir karga, tarım arazilerinde yangın çıkardı. Alevler, köylülerin çabasıyla söndürülebildi.

Olay, saat 13: 00 saatlerinde Kabalı Köyü Pekmezli Mahallesinde yaşandı. Araziden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlerin önünü kesmek istedi. Çıkan yangında yaklaşık 8 dönüm tarlada anız yangını meydana geldi. 112'ye bildirilen olay sonrası Orman İşletme Müdürlüğü ve Sinop Belediyesi itfaiyesi soğutma çalışmalarına başladı.

Yangını söndürmeye yardımcı olan Tülay Toy, "Bir patlama sesi duydum ve ardından duman kokusu aldım. Kahvaltı yaparken bir patlama sesi çıktı ama biz bakmadık. Aradan bir yarım saat kadar zaman geçti, dışarıda otururken kokular gelmeye başladı. Bir de uçuşan otlar vardı herhalde yangın var dedim. Geldim baktım, tarla olduğu gibi yanmaya başladı. Toprakla sopayı karıştırarak önlemini aldım ama burası baya alevlendi yukarı doğru çıkıyordu" dedi.

Arazi incelendiğinde içerisinde bulunan yüksek gerilim hattının hemen altında bir karga tespit edildi.

ANKA / Yerel

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