Yüksek binalara izolatör sistemi geliyor

Adana'nın merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yüksek katlı binalara deprem güvenliği açısından izolatör ya da damper sistemi uygulamasının zorunlu hale getirilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi. Yüksek katlı binaların artık satışının zor olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, "Bu sistemler maliyeti artırıyor ama bu konuda kararlıyız. Güvenlik daha önemli" dedi.

Türkiye'yi derinden sarsan ve binlerce can kaybına neden olan depremlerin ardından işi daha sıkı tutacaklarının mesajını veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şu anda 2018 yılında yapılan deprem yönetmeliğinin yürürlükte olduğunu ve bakanlığın yeni bir yönetmelik hazırlığında olduğunu söyledi. Kendisi de bazı önerilerde bulunan Başkan Soner Çetin, "Müteahhitleri de kapsıyor bu önerilerim. Kesinlikle sismik izolatör sistemi veya damper sisteminin kullanılması zorunlu olmalı. Bunu teknik elemanlarımızla ve TMMOB ile değerlendireceğiz ve zorunlu hale getireceğiz. Deprem yönetmeliğinde bu hususlar zorunla hale gelmese bile biz kendimiz bunu zorunlu hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni inşaatlarda bu sistemlerin inşaat maliyetlerine eklenmesi doğru bir yöntem olacaktır. Ben kendi adına konuşuyorum; yeni bir daire alacağım zaman bu sisteme göre yapılmış daireleri tercih ederim. Müteahhitler de bundan sonra çok katlı binaların satılmasında çok zorlanacaklarının farkındadırlar. İzolatör veya damper sistemleri uygulandığında daha yüksek fiyatlara daire satmaları mümkün olabilecektir" dedi.

Yükseklik sınırı aşağı çekilmeli

Başkan Soner Çetin, Adana'daki binaların yükseklik sınırı ile ilgili de görüşlerini açıkladı. İlçe belediyelerinin yükseklik sınırına müdahale edemediğini belirten Başkan Soner Çetin, "Yakın zamanda Büyükşehir Belediyemiz tarafından 51 metre yükseklik sınırı getirildi. Biz meclisimizden karar aldırıp bunun daha da aşağı çekilmesi için Büyükşehir Meclisine sunacağız. Bu bazılarının canını acıtabilir ama bunu yapmak zorundayız. Büyükşehir Meclisimizle birlikte bu kararı almak zorundayız" şeklinde konuştu. - ADANA