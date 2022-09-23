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Yukarı Ulaşlı'daki Osmanlı hamamının restorasyon ihalesi 3 Ekim'de yapılacak

Yerel Haberler

Yukarı Ulaşlı'daki Osmanlı hamamının restorasyon ihalesi 3 Ekim'de yapılacak

Gölcük Belediyesi tarafından kazı çalışmaları tamamlanan Yukarı Ulaşlı'daki tarihi Osmanlı hamamının restorasyon ihalesi, 3 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Gölcük Belediyesi tarafından kazı çalışmaları tamamlanan Yukarı Ulaşlı'daki tarihi Osmanlı hamamının restorasyon ihalesi, 3 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Yukarı Ulaşlı'da, mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne ait arsada bulunan, II. Gurup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen tarihi Osmanlı hamamı, arkeolojik kazıların yapılmasının ardından restorasyona hazır hale getirilmişti. Tarihi Osmanlı hamamının restorasyon ihalesi ise Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun olarak 3 Ekim Pazartesi günü Gölcük Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak. Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yapılacak restorasyon çalışması ile tarihi hamam aslına ve fonksiyonuna uygun olarak restore edilecek.

Tarihi bir mirası daha ilçeye yeniden kazandıracaklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin tarihsel değerlerini gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarımıza verdiği desteklerinden dolayı, Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz'a çok teşekkür ederim. İlçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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