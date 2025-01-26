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Yukarı Biligan Mağaraları: Doğal ve Tarihi Zenginliklerin Keşfi

Yukarı Biligan Mağaraları: Doğal ve Tarihi Zenginliklerin Keşfi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, tarihi Meya Antik Kenti ve peribacalarıyla benzerlik gösteren Yukarı Biligan Mağaraları, ziyaretçilerini bekliyor. Taşların oyulmasıyla oluşturulan mağaralar, geçmişte hayvan barınağı olarak kullanılmış.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan 'Yukarı Biligan Mağaraları' ziyaretçilerini bekliyor

Diyadin ilçesine bağlı Tendürek Dağı eteklilerinde yer alan köyün yamacındaki kayalar oyularak yapılan ve yapısı dolayısıyla Meya Antik Kenti ve çevresindeki peribacalarıyla benzerlikler gösteren Yukarı Biligan Mağaraları keşfedilmeyi bekliyor.

Diyadin ilçesi, halk arasında şifalı su olarak bilinen kaplıcaları, kilometrelerce uzunluktaki kanyonu, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Meya Antik Kenti ve çevresinde oluşan peribacalarıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi ve doğal zenginliklerin bulunduğu ilçede Tendürek Dağı eteklerindeki Yukarı Dalören köyünde bulunan ve halk arasında "Yukarı Biligan Mağaraları" olarak bilinen mağaralar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Köyün hemen arka tarafında bulunan dağın güney yamacındaki kayalar oyularak yapılan ve içerisinde tandır ile yaşam alanları bulunan mağaralar, bölgede az sayıda insan tarafından biliniyor.

Geçmişte 1992 yılına kadar köylülerin hayvanları için barınma alanı olarak kullandığı mağaralar, yapısal özellikleri açısından tarihte barınma, güvenlik ve savunma anlamında birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve son dönemlerde kayaçların aşınmasıyla meydana gelen peribacalarıyla büyüleyen Günbuldu köyündeki Meya Antik Kenti ile benzerlik gösteriyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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