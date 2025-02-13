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YTB Heyeti Erzurum Teknik Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

YTB Heyeti Erzurum Teknik Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı heyeti, Türkiye Bursları ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerle görüşmek üzere Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti. Ziyarette, uluslararası öğrencilerin eğitimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Türkiye Bursları kapsamında öğrenim gören öğrencilerle görüşmek üzere Erzurum'da bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Konuklarını; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez ve Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Alan ile birlikte makamında ağırlayan Rektör Çakmak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Bursları kapsamında ETÜ'de bulunan uluslararası öğrencilerin eğitimi ve geleceği üzerinde yapılan fikir alışverişinin ardından YTB heyetine hediyeleri takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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