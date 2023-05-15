YSK Başkanı Yener: 'Yurt içinde açılan 89.97 yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30.8, genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13'dür'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "An itibarıyla yurt içinde açılan 89.97 yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30.8, genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13'dür" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Genel açılan sandık oranlarının yüzde 87.13'e ulaştığını söyleyen Yener şu ifadelere yer verdi:

"An itibarıyla yurt içinde açılan 89.97 yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30.8, genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13'dür. Kamuoyunda dile getirilen yurt dışı oylarının geç sayılması hususuna da açıklık getirmek istiyorum. 2018 yılı verilerine göre 2023 yılında yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı, 2018 yılında seçime katılan siyasi parti sayısının 8, 2023'te seçime katılan siyasi 24 olması hususu göze alındığında yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir. İlçe seçim kurulunda da oyların girişinde herhangi bir problem yoktur. Sizlerin de bildiği gibi 2018 yılındaki işleyen süreç ile 2023 yılında işleyen süreç benzerlik arz etmektedir. Şuanda kurulumuza il, ilçe seçim kurullarından ve yurt dışı seçim kurulundan veri girişinde herhangi bir problem yoktur. Kamuoyu rahat olsun arkadaşlar." - ANKARA