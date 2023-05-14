YSK Başkanı Yener: 'Şuan itibari ile yurt içinde yüzde 47.08, yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Sandık alanlarından gelen seçim sonuçları ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali oluyor ve bu şekilde de söz konusu olmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Sandık alanlarından gelen seçim sonuçları ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali oluyor ve bu şekilde de söz konusu olmaktadır. Şuan itibari ile yurt içinde yüzde 47.08, yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranlarına dair açıklamalarda bulundu. Yurt içinde 47.08 oy girişinin yapıldığını söyleyen Yener, şu ifadelere yer verdi:

"YSK'nın veri girişinde şuanda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı adayı sayısı 4, 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen seçim sonuçları ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali oluyor ve bu şekilde de söz konusu olmaktadır. Şuan itibari ile yurt içinde yüzde 47.08, yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Gecikme durumunda da nasıl bir yol izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir." - ANKARA