Üye Girişi
Haberi Paylaş
YSK Başkanı Ahmet Yener: '(Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci...

YSK Başkanı Ahmet Yener: "(Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci...

Yerel Haberler

YSK Başkanı Ahmet Yener: "(Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte verilen oyların geçerli olmasına karar vermiştir.

YSK Başkanı Ahmet Yener: "( Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte verilen oyların geçerli olmasına karar vermiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem İnce Ahmet Yener YSK Başkanı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title