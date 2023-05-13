YSK Başkanı Ahmet Yener: "(Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci...
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YSK Başkanı Ahmet Yener: "(Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte verilen oyların geçerli olmasına karar vermiştir.
YSK Başkanı Ahmet Yener: "( Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi) Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte verilen oyların geçerli olmasına karar vermiştir." - ANKARA
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel