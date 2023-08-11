Yozgatlı Milli Yüzücü Rahmi Ersoy, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına Hazırlanıyor

Geçirdiği trafik kazası sonrasında sağ kolunu kaybeden Rahmi Ersoy, 2017 yılından itibaren başladığı paralimpik yüzme sporunda birçok başarıya imza atıp, milli takım kadrosunda yer aldı. Geçen yıl katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’larında parkuru tamamlayıp ilk 10’a giren tecrübeli sporcu, bu yıl hedefini ilk üç olarak belirledi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Geçirdiği trafik kazası sonrasında sağ kolunu kaybeden Rahmi Ersoy, 2017 yılından itibaren başladığı paralimpik yüzme sporunda birçok başarıya imza atıp, milli takım kadrosunda yer aldı. Geçen yıl katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'larında parkuru tamamlayıp ilk 10'a giren tecrübeli sporcu, bu yıl hedefini ilk üç olarak belirledi.

Yozgatlı Milli Yüzücü Rahmi Ersoy, bu yıl 35.'si gerçekleştirilecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışlarına iddialı hazırlanıyor. 20 Ağustos tarihinde yapılacak yarışlara katılacak 2 bin 641 sporcu arasından öne çıkıp, ilk üçe girmek isteyen tecrübeli sporcu, çalışmalarını Yozgat Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda sürdürüyor.

"HEDEFİM İLK 3'E GİRMEK"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 26 kamu kuruluşunun desteğiyle 1989 yılından beri düzenlediği dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışlarına, Türkiye dahil 77 ülkeden bin 331 yerli, bin 310 yabancı, bin 903 erkek, 738 kadın sporcu olmak üzere toplam 2 bin 641 yüzücü katılacak. Asya'dan Avrupa'ya yapılacak yarışlara son iki sezondur katılan ve parkuru tamamlayıp, ilk 10 sporcu arasına giren Yozgatlı milli yüzücü Rahmi Ersoy, bu yıl hedef büyüttü, ilk üçe girmek istediğini söyledi. Yozgat'ta 13 yaşında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 32 yaşındaki milli yüzücü Rahmi Ersoy, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışlarına Yozgat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda hazırlanıyor. Yozgat Şehir Hastanesi'nde çalışan milli yüzücü Rahmi Ersoy, 2017 yılında Yozgat'ta havuz açılmasıyla birlikte yüzme sporuna başladığını, hiçbir şekilde yüzmeyi bırakmadığını söyledi. Yurt içerisinde düzenlenen birçok yarışma katılarak dereceler yapan Ersoy, son olarak Alanya'da düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışlarından Yozgat'a madalya ile döndü. Ersoy, Alanya da düzenlen yarışmalarda Uzun Kulvar 100 ve 200 metre kelebek stilde birer altın madalya, kendi yaş grubunda Türkiye Birinciliği, 1500 metre Açık Su Yarışlarında kendi yaş grubunda 6. oldu.

"SON İKİ YILDIR AÇIK SU YARIŞLARINA KALIYORUM"

Milli yüzücü Rahmi Ersoy, Yozgat'ta yaşadığını, 2017 yılından beri paralimpik yüzme branşlarıyla aktif olarak ilgilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2020 yılında milli sporcu unvanını aldım. Paralimpik yüzmede milli sporcu, milli takım sporcusuyum. Son iki yıldır açık su yarışlarına kalıyorum. Birçok ilde düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu yarışlarına katıldım, önemli başarı elde ettim. Şu anda son iki yılda katıldığım Samsung Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışına hazırlanıyorum. 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışa katılacağım. Hazırlıklarımı o derece sürdürüyorum. Bu yarışta son iki yılda katıldığımda ilk on içindeydim ve 6,5 kilometrelik parkuru bir saat içinde tamamladım. Yine bu yıl da katılacağım bu yarışta daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."

"6 GÜNDE YOĞUN BİR TEMPO İLE EFOR HARCIYORUM"

Ersoy, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaz dönemi spor okulları faaliyetleri nedeniyle, çalışmalarını yüzme eğitimi alan minik sporcularla birlikte yürütüyor. "Çalışmalarım Yozgat yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörümle birlikte yapmaya çalışıyoruz" diyen Ersoy, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yaz programı yoğun olduğu için o çocuk kursiyerlerle birlikte programlarımı devam ettiriyorum. Antrenörlerimin de bu konuda bana burada yardımcı oluyorlar. Antrenmanlarıma haftada 6 gün, 1,5-2 saat süreli yapıyorum. Yazın yoğun temposundan dolayı hocalarım saatlerimi ayarlıyorlar. Burada 6 günde yoğun bir tempo ile efor harcıyorum. Hafta sonları dış kara antrenmanı dediğimiz antrenmanlara ağırlık veriyorum. Bu şekilde haftalık antrenman programım devam ediyor."

"BU SENEKİ HEDEFİMİZ İLK ÜÇE GİRMESİ."

Milli yüzücü Rahmi Ersoy'a antrenman desteği veren Yozgat Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü İlker Sefa Onur da, milli sporcunun daha başarılı sonuçlar alabileceğini söyledi. Antrenör Onur, "Rahmi ile altı yıldır çalışıyoruz. Altı yıldır çeşitli yarışlara katıldık, dereceler elde ettik. Rahmi'yi milli takıma gönderdik, Belarus'taki yarışlara gitti, orada derece yaptı. Son iki yıldır da açık su yarışlarına katılıyoruz. Bu sene üçüncüsüne katılacağız inşallah. Kıtalararası yüzme yarışmasına hazırlıyoruz Rahmi'yi. Geçtiğimiz iki yılda ilk ona girdi. Bu seneki hedefimiz ilk üçe girmesi. Tabii ki gönül istiyor ki birinci olması ama ilk üçte bir hedeftir, bizim için ve bu yaz temposunda, bu yoğun yaz sezonunda Rahmi ile beraber çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah emeklerinin karşılığını bu sene diğer senelerde olduğu gibi alacak" diye konuştu.