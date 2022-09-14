Yozgatlı Ayakkabı Tamircisi Kaymaz: "Vatandaş Eskiyi Tamir Ettiriyor"

Yozgat’ta ayakkabı tamirciliği yapan Yaşar Kaymaz, artan fiyatlara dikkat çekerek "Dikmiş olduğum şu çanta bir ev kirası" dedi. Kaymaz, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle vatandaşın eskiyi tamir ettirip kullandığını söyledi.

Yozgat'ta ayakkabı tamirciliği yapan Yaşar Kaymaz, artan fiyatlara dikkat çekerek "Dikmiş olduğum şu çanta bir ev kirası" dedi. Kaymaz, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle vatandaşın eskiyi tamir ettirip kullandığını söyledi.

Her geçen gün artan maliyetler vatandaşları ihtiyaçlarını yeni ürünlerle karşılamak yerine eskiyi tamir ettirmeye yöneltti. Yozgat'ta baba mesleğini yapan 66 yaşındaki kundura ustası Yaşar Kaymaz, okulların açılmasıyla birlikte işlerinde de bir artış olduğunu, geçen yıl kullanılan çantaların tamirini yaptırıp, bu yıl da kullanmaya başlayanların fazla olduğunu belirterek, "Ayakkabı, çantalarda maliyetler yükseltildi, eskiyi yaptırmaya dönüldü" dedi.

"EN KÖTÜ ÇANTA 750 LİRA, BİR EV KİRASI"

Babasının yanında başladığı kunduracılık, ayakkabı tamirciliği işini 50 yıldır sürdürdüğünü aktaran Yaşar Kaymaz, en ucuz bir çantanın fiyatının 300 lira olduğunu, vatandaşın bu fiyata gücünün yetmediğini bildirdi. Kaymaz, bir çanta için istenilen paranın eskiden bir ev kirasına eşit olduğuna da vurgu yaptı. Kaymaz, şunları söyledi:

"Eski ustaların ikinci kuşağıyım. Rahmetli Turgut Kaymaz'ın oğluyum. Bu mesleği 50 yıldır yapıyorum. İşler şu günlere göre iyi şükür. Okullar açıldı, biraz kımıldama başladı. Eğitim başlayınca işler de artmaya başladı. Biraz maliyetler yükseldi. Vatandaşımız duyarsız. Ben açık söyleyeyim, dinlesinler; eskiye rağbet yeni yeni başladı, pahalı olmayınca kıymeti olmazdı, pahalandıktan sonra kıymete geldi. En kötü çanta 300 lira. Artışlara dur denilmiyor, serbest piyasaya el atılmıyor, bunlara el atılması lazım. Ayakkabı, çantalarda maliyetler yükseltildi. On misli kaldırıldı, bir misli iki misli değil. Eskiyi yaptırmaya dönüldü. Yapmış olduğum çantayı da gördün 750 lira şu çanta, sorabilirler bir çantacıdan. 750 lira bu çanta bir ev kirası, bir zamanların."