Voleybol Yıldızlar Yarı Final Müsabakaları Yozgat'ta Başladı

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat, voleybolda yıldız kız ve erkekler yarıfinal müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur müsabakaya ilişkin, "Toplamda 15 il 224 sporcuyla Yozgat bir grup şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Yozgat spor kenti olma yolunda gerçekten güzel şeyler yapıyor. Önümüzdeki günlerde değişik branşlarda, mesela mas güreşi şampiyonası ilk defa Türkiye'de Yozgat'ımızda gerçekleşecek. Buradan tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi bu şampiyonalarımızı izlemeye, salonlarımıza, meydanlarımıza çağırıyoruz" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı voleybol yıldız erkek-kız takımları yarı final müsabakaları Yozgat'ta başladı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda Nevşehir, Bayburt, Mersin, Bingöl, Çorum, Ankara, İstanbul ve Malatya'dan gelen yıldız kız takımları, Sorgun ilçesi spor salonunda ise Erzurum, Siirt, Bingöl, Sivas, Tokat, Kayseri, Kars bölgesinden yıldız erkek takımları mücadele veriyor. 4'er takımlı 2 grupta oynanan müsabakalarda gruplarında ilk ikiye giren kız ve erkek takımları cumartesi günü kendi aralarında eşleşecek, galip gelen 2 takım Türkiye şampiyonasına katılacak.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Yozgat'ta voleybol yıldızlar yarı final müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yiğitler şehri Yozgatımızda bir spor branşımızın daha grup şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. 2026 faaliyet programında olan voleybol federasyonumuzun yıldız kızlar ve yıldız erkekler grup mücadelesi, kız takımlarımız Yozgat merkezimizde erkek takımlarımız da Sorgun ilçemizde müsabakalarını gerçekleştireceklerdir. Toplamda 15 il 224 sporcuyla Yozgatımız bir grup şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Her müsabakalarda da dile getirdiğimiz gibi Yozgatımız spor kenti olma yolunda gerçekten güzel şeyler yapıyor. Önümüzdeki günlerde değişik branşlarda, mesela mas güreşini ilk defa Türkiye'de Türkiye şampiyonası Yozgatımızda gerçekleşecek. Buradan tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi bu şampiyonalarımızı izlemeye, salonlarımıza, meydanlarımıza çağırıyoruz. Çocuklarımıza bu branşlarımızı tanıtıp sporla tanıştırıp spor kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor."