Yozgat Valisi Ziya Polat'a hüzünlü veda

Valiler kararnamesi ile Yozgat'tan Kars Valiliğine atanan Ziya Polat için düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşandı.

3 yıldır Yozgat Valiliği görevini yürüten Vali Ziya Polat, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yozgat'tan Kars Valiliğine atandı. Kent merkezi ve ilçelere yaptığı veda ziyaretlerinin ardından Yozgat İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen veda programı ile il protokolüne, çalışma arkadaşlarına ve vatandaşlara veda eden Vali Polat, Çarşamba günü itibariyle Kars Valiliğinde göreve başlayacak.

Veda programında yoğun ilgi ile karşılaşan Vali Polat, katılımcılardan helallik isteyerek, "İnsan kendi evinden ayrılırken veda etmez" dedi. Duygusal anların yaşandığı programın sonunda Vali Polat, katılımcılarla tek tek vedalaştı. Vali Polat, yaptığı konuşmasında "Süreç belki biraz hızlı gelişti, vedalaşamadığımız, helalleşemediğimiz insanlarımız oldu. 3 yıl boyunca elbirliğiyle yiğitler şehri Yozgat'a artı değer nasıl katabilir çabası içerisinde olduk. Ailece biz bu memleketin bir evladı olarak görüyoruz kendimizi, görmeye de devam edeceğiz. Biz bu bölgenin çocuğuyuz, bu bölgenin ihtiyaçlarını, bu bölgenin neler düşündüğünü anlayabilecek insanlarız. Onun için kendimizi çok rahat hissettik. Kendi evimizde gibi hissettik. Kendi insanımıza, ailemize hizmet ediyormuşçasına koşturduk. Gönüllere girmek için çok çaba sarf ettik, insanımızın yanında insanımızla olmak için çalıştık. Gazilerimizle, şehit ailelerimizle her daim beraber olduk, bu can bu bedenden çıkıncaya kadar da beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Veda programına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, kaymakamlar, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ve şehit aileleri katıldı. - YOZGAT