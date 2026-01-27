Haberler

Yozgat'taki Tarihi Tuzla Köprüsü Zarar Görmemesi Amacıyla Ulaşıma Kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bulunan tarihi Tuzla Köprüsü, ağır tonajlı araçların geçişleri nedeniyle zarar gördü ve yöre halkının talebiyle ulaşıma kapatıldı. Alternatif yol ile ulaşım sağlanmaya başlandı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Sekili Köyü mevkisinde Delice Irmağı üzerinde bulunan ve ağır tonajlı araçların da geçmesi nedeniyle zarar gören tarihi Tuzla Köprüsü yöre halkının da talebiyle ulaşıma kapatıldı, ulaşım yeni köprü tamamlanıncaya kadar tali yoldan verilmeye başlandı.

Yozgat'ta yöre halkı tarafından "Sekili Köprüsü" olarak da adlandırılan Tuzla Köprüsü yapıldığı tarihten itibaren Yozgat ve Kırşehir illerini ve bu illere bağlı, ilçe, belde ve köyleri birbirine bağladı. Kızılırmak Nehri'nin en uzun kolu olan Delice Irmağı üzerinde yer alan 60 metre uzunluğundaki köprü üzerinde kitabe olmadığı için kim tarafından ve ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. 13. yüzyılda Selçuklu döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi köprü 2019-2020 yıllarında restore edilip, ulaşıma açıldı. Bölgede bulunan tuz mağaralarından çıkarılan kaya tuzunun yüksek tonajlı araçlarla köprü üzerinden taşınması sonucu tarihi köprü, kısa sürede yıprandı, çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Köylülerin talebi doğrultusunda köprü ulaşıma kapatılıp, ırmak üzerine geçici yol yapıldı. Tarihi köprü yakınında yaptırılan yeni köprünün ise bağlantısı yapılarak bu yıl ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Irmak kenarlarına doğru küçülen toplam dört adet sivri kemerli açıklıktan oluşan ve tamamen kesme taştan inşa edilen köprünün üst kısmında düzgün kesme taştan yapılmış korkuluklar yer alıyor. En büyük kemeri yaklaşık 11,20 metre açıklığında ve 5,50 metre yüksekliğinde olan yapı, 4,20 ile 4,50 metre genişliğe sahip.

Mustafa Mengüşoğlu, köprünün tarihinin çok eski olduğunu belirterek, "Bu 2019-2020 arası restore edildi, devlet tarafından. Çöküntü olduğu için 500 metre ileri aldılar köprüyü. Yozgat ile Kırşehir bölgesini, Çiçekdağı bölgesini bağlıyor birbirine. En azından bir 60-70 köyü var burada" diye konuştu.

Köprünü hemen yanında yer alan Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Kızılca Köyü'nden Hacı Yılmaz ise, "Tarihi köprümüzü restore ettiler ama düzen tutmadı. Kapattılar. Şimdi yeni köprü yapıldı. Bura ulaşıma kapalı. Buradan hemen hemen 45-50 köy yararlanıyordu" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi