Yozgat'taki 300 Yıllık Tarihi Yapı Restore Edilmeyi Bekliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler Köyü'nde bulunan ve koruma kararı alınıncaya kadar definecilerce adeta talan edilen yaklaşık 300 yıllık tarihi yapı restore edileceği günü bekliyor.

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından kültür varlığı olarak kaydedilen tarihi kilise, define avcılarının tahribatı yüzünden yok olma noktasına geldi.

Kilise olarak inşa edilen, sonrasında cami olarak kullanılan tarihi yapı, 1924'ten 1970'e kadar ise cami ve okul olarak kullanıldı.

Restore edilmesine yönelik yapılan başvuruların değerlendirilmediği ileri sürülen yapı, yanına geçen yıllarda inşa edilen camiyle birlikte dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Garipler Köyü sakinleri ise tarihi yapıya definecilere karşı kamera taktırdı.

"Çocukluğumuz burada geçti"

Garipler Köyü sakinlerinden Uğur Öztürk, "Bizim çocukluğumuz burada geçti. Burası çok güzeldi, süslemeleri vardı. Burayı okula çevirdiler, okul okuduk. Burası çok güzeldi ama böyle oldu" dedi.

Şerif Öztürk de yapının sahiplenilmediği için harabeye döndüğünü anlatarak, restore edilmesini istediklerini belirtti.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal torunlarıyız"

Selanik göçmeni olduklarını bildiren Garipler Köyü Muhtarı Ersin Altınbaş, köyün küçük olması nedeniyle hizmetlerden yeterince yararlanamadıklarını savundu.

Altınbaş, köylerinin küçük, bedelinin ise büyük olması nedeniyle yapının restore edilmediğini ifade ederek, kaymakamın geçen ay köye geldiğini ve notlar alındığını anlattı. Altınbaş, şunları kaydetti:

"Bu bir tarihi eser. Kimisi 1600'lü yıllarda, kimisi 1700'lü yıllarda yapıldığını söylüyor. Restore yapılmasını isteriz. Burada dedelerimiz namaz kıldılar. Üstü okul olarak kullanıldı. Okuyanların hepsi buradan mezun oldular, büyüklerimiz, babalarımız, amcalarımız, dayılarımız... Büyük amcam burada, 'Garipoğulları' diye bir sülalenin yaşadığını, oradan köyümüzün adının Garipler kaldığını söylerdi. Ama ne derece doğru ne derece yanlış bilemiyoruz. Biz hiçbir zaman garip olmadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal torunlarıyız, Yozgat Sorgun'da. Biz Selanik göçmeni olduğumuz için vatanımızı da seviyoruz, milletimizi de devletimizi de seviyoruz."

"Yazları 15-20 hane oluyor, kışın 4-5 hane kalıyoruz"

Tarihi kilise binasının defineciler tarafından tahrip edilmemesi için güvenlik kamerası taktırdıklarını bildiren muhtar Altınbaş, köyde kış aylarında 4-5 hane kaldığını aktardı.

Altınbaş, "Gelen kaymakamımız olsun, valimiz olsun, devlet büyüklerimiz köy nüfusunun az olduğundan bu hizmetlere değmediğinden yakınıyorlar. Biz de onun için bir şey diyemiyoruz. Yazları 15-20 hane oluyor, kışın 4-5 hane kalıyoruz. Nüfus olarak 25-30 kişi falan var. Nüfus az olduğu için de hizmette biraz çekimser kalıyorlar. Emekliler, işi olmayanlar, burada ufak tefek bağ bahçe yapmak isteyenler yazı geçiriyorlar, serinliyorlar burada. İş bitince de gidiyorlar" ifadelerini kullandı.