Yozgat'ta Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezleri Açıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yapımı tamamlanan bakanlığı ile ilgili hizmet binalarının açılışını yapmak üzere Yozgat'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal devlet anlayışlarının, vatandaşa kol kanat geren güçlü yapının somut bir yansımasını hizmete sunduklarını belirterek, "Bizler biliyoruz ki, sosyal politikalar; bir ülkenin sadece bugünü için değil, yarını için de teminattır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı. Daha sonra yapımı tamamlanan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasına geçerek, burada İrem Seda Ortataş- Ömer Karakoç çiftinin kıyılan nikahına şahitlik etti.

Toplu açılış töreninin yapılacağı salona geçen Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, "Bugün, insanı önceleyen, hayatlara dokunan, yarınlara umut olan çok kıymetli hizmetleri Yozgat'ımıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Şu an, yalnızca birer bina açmıyoruz. Sosyal devlet anlayışımızın, vatandaşına kol kanat geren güçlü yapısının somut bir yansımasını hizmete sunuyoruz. Yozgat İl Müdürlüğümüz, merkezde ve Sarıkaya ilçemizdeki Sosyal Hizmet Merkezlerimiz ve Akdağmadeni Huzurevimiz ile artık bu güzel şehirde vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve daha kapsayıcı bir şekilde ulaşabileceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde reformlar hayata geçirdik"

Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde reformları hayata geçirdiklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bizler biliyoruz ki, sosyal politikalar; bir ülkenin sadece bugünü için değil, yarını için de teminattır. Bir çocuğun güvenle büyümesi, bir gencin umutla yola çıkması güçlü bir sosyal destek sistemiyle mümkündür. Bir kadının kendi geleceğinde söz sahibi olması adil politikalarla gerçekleşebilir. Yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın hayata tam ve aktif bir katılım sağlaması kapsayıcı uygulamalarla sağlanabilir. İşte bu vizyon doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde reformlar hayata geçirdik. Aileyi merkeze alan bir bakış açısıyla, toplumun tüm kesimlerine ulaşan kuşatıcı hizmet modelleri oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aile ve sosyal hizmetler alanında yaptığımız 7 milyar 81 milyon liralık yatırım ve desteklerle Yozgat'ı kapsayıcı bir hizmet altyapısına kavuşturduk. Bugün açılışını yaptığımız bu merkezler bir hizmet noktası olmanın ötesinde dayanışmanın, merhametin ve toplumsal adaletin birer sembolüdür. 2025 Aile Yılı ile birlikte aile kurumunu her yönüyle destekleyen, değerlerini koruyan, karşılaştığı riskleri bertaraf eden yeni politikalar ve hizmetler hayata geçiriyoruz.

Diğer yandan gençlerimizin yuva kurmaları için verdiğimiz teşviklerimiz devam ediyor. 13 Ocak itibariyle 85 bin 273 olmak üzere Türkiye genelinde aile ve gençlik fonuna başvuran aile ve genç sayımız bugün itibariyle 100 bini aştı, 100 bin 142 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Fondan yararlanan gençlerimize kredi ödemelerini yapıyoruz. Diğer taraftan özel sektörümüzün sunduğu özel indirimlerle yuva kurma süreçlerinde destek oluyoruz. Ailelerimizin, gençlerimizin her daim yanındayız. Biz, Aile Yılını sadece bir yılın teması olarak değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığı olarak görüyoruz."

Konuşmaların ardından, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi Müdürlüğü hizmet binalarının toplu açılışı yapıldı.