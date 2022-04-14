YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar Türkçe öğreniyorlar

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan İran, Irak, Fas, Afganistan ve Suriye uyruklu vatandaşlar, hayatlarını kolaylaştırıp sosyal yaşama adapte olabilmek için Türkçe öğreniyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden Yozgat'a yerleşen yabancı uyruklu vatandaşlar, aylar süren eğitimle Türkçe konuşmayı ve yazmayı öğreniyor. Yozgat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde mart ayında açılan ve yaş gözetmeksizin herkesin katılabildiği Türkçe okuma-yazma kursuna, yabancı uyruklu vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bir yandan Türkçe eğitimi gören yabancı uyruklular bir yandan da sosyal hayata uyum için eğitim alıyorlar.

Yaklaşık 20 kursiyere okuma-yazma eğitiminin yanı sıra Türkçe öğretmeni Sevgi Bilici tarafından Türkiye'nin kültürel yapısı, gelenek ve görenekleri anlatılıp sosyal hayata ilişkin bilgilendirmeler de yapılıyor.

Kursta yabancı uyruklu vatandaşa okuma-yazma eğitimi verdiklerini söyleyen Türkçe Öğretmeni Sevgi Bilici, "Kursumuzda Irak, Fas, Afganistan ve Suriye uyruklu vatandaşlarımız var. Onların bazıları 2-3 senedir burada. Kendilerini buraya yabancı hissettikleri için Türkçe öğrenmeye geldiler. Biz de elimizden geldiğince hem Türkiye'nin kültürünü, geleneklerini ve adetlerini onlara öğretmeye çalışıyoruz hem de yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına çalışıyoruz. İlk başlarda çok zorlanıyorlar ama gün geçtikçe, Türkçeyi öğrendikçe zorlanmaları geçiyor. Şu an kursiyerlerimiz A2 seviyesindeler. Bir buçuk ay A1 kursumuz vardı şimdi A2 kursumuz var daha sonra da B1 kursumuza başlayacağız, şuan kursumuzda 20 öğrencimiz var. Kursumuza mart ayında başladık ve mayıs ayında kursumuz bitecek." dedi.

Afgan uyruklu kursiyerlerden 17 yaşındaki Sajad Mohebi de 1 sene önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Halk eğitimi merkezinde Türkçe öğreniyorum. Türk vatandaşlarla konuşmak, alışveriş yapmak ve okula gidebilmek için Türkçe öğreniyorum" şeklinde konuştu.

Fas uyruklu 27 yaşındaki Elbestan Ghizlane ise "Kursta Türkçe öğrenmeye çalışıyorum, okuma yazma çalışıyorum. 8 ay önce Türkiye'ye geldim. İnsanlarla konuşmak, tanışmak için Türkçe öğreniyorum" şeklinde konuştu.