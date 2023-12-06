Yozgat'ta yapılan tatbikatta zincirleme trafik kazası meydana geldi

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ve ambulansların çıkışı sırasında Yozgat-Kayseri yönüne giden araçlar kontrolden çıkarak zincirleme trafik kazasına neden oldu.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 'oksijen tüpü patlaması' ile meydana gelen yangın ve gaz kaçağı ile ilgili tatbikat yapıldı. 350 personelin katıldığı tatbikat devam ederken, tatbikatta görev alan ambulans ve itfaiyenin çıkışları esnasından Yozgat'tan Kayseri yönüne giden araçlar kontrolden çıkıp, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tatbikat, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Batı Kampüsünde yer alan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, oksijen tüpü patlaması sonucu zemin katta çıkan yangında laboratuvar zarar gördü. Üst katlarda mahsur kalan insanlar, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle olumsuz etkilendi. Olay yerine emniyet, jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri ulaştı. Bölgede, geniş güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken AFAD ekipleri de gaz sızıntısı kontrolünü yaptı. Senaryo gereği, bina içerisinde mahsur kalan yaralıların yakınları panikle hastaneye girmeye çalışırken, emniyet ekipleri müdahale etti. Tatbikatı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

"GERÇEKTEN GERÇEĞİ ARATMAYAN BİR TATBİKAT OLDU"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gerçeklere hazırlıklı olmak için bu tip tatbikatların önemine dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Gerçeklere hazırlıklı olmak, gerçeklere yönelik hazırlık yapmak da bizlerin ödevi ve görevi. Bugün Bozok Üniversitemiz Araştırma Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde oksijen tüpünün patlaması senaryosuyla bir arama kurtarma tatbikatı icra ettik. Tabii tatbikatta başta AFAD'ımızın koordinesinde jandarmamız, emniyetimiz, sağlık teşkilatımız, belediye itfaiyemiz ve olmazsa olmazımız gördüğünüz çocuklarımız, gençlerimiz de vardı. Gerçekten gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Onları burada arkadaşlarımızın tatbikatında görmüş olduk. Tatbikata 14 kurumumuz 350 kişilik bir ekiple bu tatbikatı icra ettiler. "

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Tatbikatın yapıldığı bölgedeki tali yolda konuşlandırılan tatbikatta görev alan itfaiye ve ambulanslar, tatbikat alanına ulaşabilmek için siren çalarak Yozgat-Kayseri bağlantılı Cemil Çiçek Bulvarına çıkış yaptı. Yozgat'tan Kayseri istikametine giden araçlar, siren sesleri ve trafik ekiplerini görünce frene basıp, hızlarını düşürmeye çalıştı. Kontrolden çıkan araçlar birbirine girdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.