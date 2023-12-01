Yozgat'ta Uluslararası Sürmeli Festivali Gastronomi Günleri Başladı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta bu yıl farklı dönemlerde düzenlenen 22'inci Uluslararası Sürmeli Festivali Gastronomi Günleri etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda kurulan çadırda il yöneticileri ve konuklar tarafından kırılan 66 testide pişirilen kebap, bulgur pilavı ile birlikte vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar kebap alabilmek için kuyruk oluşturdu.

Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda bugün açılışı yapılan ve pazar günü tamamlanacak olan Uluslararası Sürmeli Festivali Gastronomi Günleri etkinliklerine kadınların kurduğu üretime dönük kooperatifler, birlik ve dernekler ürünleri ile katılıp, stant açtı. Yozgat mutfağının farklı damak tadı yemek, yiyecek, hamur işi tatlı, böreklerin de sergilenip, tanıtıldığı etkinlikte en büyük ilgiyi yöresel testi kebabı gördü. Çadırda hazırlanan 66 testi kebabının tanıtımı yapıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse, konuklara testi kebabının testisini kırmalarına yardımcı oldu. Testi kebabının Yozgat için önemli bir yemeklerinden birisi olduğunu hatırlatan Vali Özkan, testi kebabı ile birlikte çok geniş bir yelpazeye sahip Yozgat mutfağının da il dışında da tanıtması gerektiğini söyledi.

"ÜÇ GÜN BOYUNCA BURADAYIZ"

Uluslararası Sürmeli Festivali Gastronomi Günleri etkinliklerine katılan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülten Bulut, "Dört seneden beri aktif şekilde kooperatifle uğraşıyoruz. Ürün yelpazemiz çok fazla olduğu için tabi ki talepte çok oluyor, çok da güzel gidiyor ürünlerimiz çünkü artık kendimizi ispatladık. İnsanlar biliyor ÇEKOOP'u, organik ürünler verdiğimizi biliyorlar. Hiçbir şey hazır almıyoruz ki her şeyi kendimiz ürettiğimiz için artık bunu kanıtladık. Çok da güzel gidiyor ürünlerimiz. Üç gün boyunca buradayız" dedi.

Etkinlikler kapsamında Yozgat'ın yöresel ürünlerinin tanıtımı yapılıp, çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.