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Yozgat'ta Trafik Polislerinin Özverili Yardımı

Yozgat'ta Trafik Polislerinin Özverili Yardımı
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Yozgat'ta arızalanan bir otomobil, trafik polisleri tarafından güvenli alana taşındı. Polislerin özverili çalışmaları takdir topladı.

Yozgat'ta bir otomobil, trafikte arızalandı. Trafik ışıklarında arıza yapan otomobili trafik polisleri iteleyerek güvenli bölgeye taşıdı. Polislerin özverili davranışı takdir topladı.

Yozgat'ta trafik polisleri trafik ışıklarında arızalanan bir otomobili fark etti. Arıza yapan aracın yanına giden polislerden birisi trafik güvenliğini alırken diğeri yol güvenliğini sağladı. Polislerin özverili çabalarıyla araç güvenli bir alana çekildi. Olay sonrası görevlerine dönen polis memurları, vatandaşların takdirini topladı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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