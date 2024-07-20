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Yozgat'ta trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla ile otomobil çarpıştı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Gökçekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametine doğru seyir halindeki Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Gökçekışla köyü yakınlarında şerit değiştirince karşı yönden gelmekte olan Akdemir Adıgüzel (28) yönetimindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun ile otomobilde bulunan Adil Adıgüzel (52) ve karısı Menekşe Adıgüzel (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü Akdemir Adıgüzel, ambulansla Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen ölenlerin yakınları, kazayı görünce sinir krizleri geçirdi. Araç içerisindeki yakınlarına ulaşmaya çalışanları, jandarma güçlükle uzaklaştırdı, sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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