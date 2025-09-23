Yozgat'ta Tilki ile İnsan Arasındaki Dostluk

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Sivri köyünde yaşayan Özbek ailesi ile bir tilki arasında başlayan dostluk, iki yıldır devam ediyor. Aile tarafından yavruyken beslenen tilki, her gün eve gelerek yemek yiyor, bahçede oyun oynuyor ve ardından tekrar doğaya dönüyor.

Ankara'da yaşayan Özbek ailesi, Sivri köyünde yaptırdıkları yazlık evin bahçesinde yavru bir tilkiyle karşılaştı. Halil Özbek, önce su ve yiyecek vererek tilkiyi besledi. Daha sonra aile, tilkiyi evcil hayvan gibi sahiplendi. Halil ve Zülbiye Özbek çifti, tilkiyi yalnız bırakmamak için yaz-kış köyde kalmaya başladı.

Zülbiye Özbek, tilkinin kendisine zamanla alıştığını belirterek, "Başlarda bana yaklaşmıyordu. Yemek verince bana da alıştı. 'Aşkım' diye seslenince geliyor. Sabah, öğlen ve akşam uğruyor" dedi.

"Biz ne yersek ona da aynı yemekleri veriyoruz"

Halil Özbek ise "Tilki'yi iki yıl önce bahçemde bulmuştum yavruyken. Yemek verdik, su verdik. O şekilde yavaş yavaş bahçede besledik. Daha sonradan evin içine girmeye başladı. Çekinmeden geldi gitti. Sürekli yemek verdik. Genelde akşamları kesinlikle geliyor. Öğlenleri geliyor aç olursa. O şekilde yemeğini suyunu veriyoruz. Bize ilgisini, biz de ona ilgi gösteriyoruz. Sürekli evin içinde geziyor. Biz ne yersek ona da aynı yemekleri veriyoruz. Üzüm, kavun, karpuz, her şeyi yiyor. Dostluğu bir insan gibi. Ona nasıl davranırsan o da size o şekilde davranıyor. Yabancı gördüğünde çekiniyor ama bizden hiç kaçmıyor. Tavuklara zarar verdiğini de hiç kimse söylemedi" diye konuştu.