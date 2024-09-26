Yozgat'ta Tekstil Fabrikasının Kapatılması 250 İşçiyi Mağdur Etti

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2014 yılında işletmeye alınan tekstil fabrikası kapatıldı, 250 işçi mağdur oldu. Haklarını alamadıklarını söyleyen çalışanlar, milletvekillerinden destek istedi.

Yozgat ile birlikte İstanbul İkitelli OSB'de de fabrikası bulunan Ritim Tekstil Şirketi, kapatıldı. Fabrikada çalışan 250 işçi mağdur oldu. Hesaplarına avans yatması gerekirken daha fazla bir para yatması üzerine durumu araştıran işçiler, fabrikanın kapandığını ve işten çıkarıldıklarını öğrendi. Çalışanlar, fabrika bahçesinde toplanıp, haklarının verilmesini istedi. Jandarma, fabrika bahçesinde muhtemel olaylara karşı tedbir aldı.

"Haklarımız ne olacak? Niye kimse bir şey demiyor?"

Fabrika çalışanları, alacaklarının ve tazminatlarının ödenmesini talep ederek, şöyle konuştu:

- "Fabrikadaki her şeyi satmışlar, kaçmış gitmişler, insanları mağdur ettiler. Çünkü devlet gelecek buradaki makinaları alıp gidecek gözümüzün önünde. Bizlerin hakkı ne olacak? Mağdur olduk biz. Kış geldi. Her birimizin bir okuyanı var. Evi var, ailesi var geçindirmek istediği. Ne olacak? Haklarımız ne olacak? Niye kimse bir şey demiyor? Niye adalet yok?"

- "Arabaları kaçırmışlar, başka fabrikaya götürmüşler, öyle söyleniyor. Satmışlar, hiç haberimiz yok. Bir anda oldu. İflas ettiler dediler, çektiler gittiler, bizim de haberimiz yoktu. Biz şu anda mağduruz. Herkesin borcu var, herkesin borcu var, hepsi ev geçindiriyor. 250 kişi çalışıyor burada. Her zaman dolandırıp, dolandırıp çekip gidiyorlar."

- "Bu kadar insanın hiç mi emeği yok. Lavabolara kadar kilitlediler, içeriye kimseyi almıyorlar. Bu kadar da mı burada ekmeğimiz yoktu."

- "İş yerimiz kapanmasın diye, sıkıntı olmasın işimden olmayım diye ben kaza geçirdim şikayetçi olmadım, sırf işimin hatırına. Bu kadar insan ekmek yiyor. Ne oldu? Neredeler şimdi?"

"Bu Yozgat'ın kaderi mi? Sürekli bu olmak zorunda mı?"

İşçi temsilcisi Şükrü Çetin ise şöyle dedi:

"Bir buçuk senedir buradayım, 250 kişi mağdur. Yozgat'ta bu daha önce de oldu. Bu Yozgat'ın kaderi mi? Sürekli bu olmak zorunda mı? Her zaman, hiç kimse tazminatını alamaz, kapatırlar olan burada gariban işçiye olur. Devlet şu anda işçinin yanında olması lazım, 250 kişi, bunlar beş tane çoluğuna çocuğuna bakıyor, 3 bin tane kişi yapar. Biz ne yapalım? Bu olayın gerçekleşmesi saat 14.30'da bizim avans hesabının günü bugün. 5 bin 100 lira para yatacağı zaman bütün arkadaşlarımıza 14 bin lira maaş ödemesi yapıldı. O yüzden biz bunu detayını araştırdık. Üst düzey yöneticilerimiz, müdürümüz aradı, İstanbul'da hiç kimse ulaşamadık. Sonra da Tutku Hanım diye biri, olayı söyledi, insan kaynaklarında İstanbul'da. Bu şekilde gelişti. Şu anda da Yozgat milletvekilleri nerede? Bilmiyoruz, nasıl buna çözüm bulacak? Onu da göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. 250 tane burada işçi var. Milletvekilleri tek tek bu koca fabrikayı dolandılar, şimdi neredeler? Sesimizi duyacaklar, bir çaresine baksınlar."