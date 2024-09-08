Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Şeker Pancarı Üreticileri Hastalık ve Maliyet Artışıyla Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta şeker pancarı üreticileri, hastalık ve girdi maliyetlerinin artmasıyla zorlu bir dönem yaşıyor. Hasat öncesi pancarda görülen mantar hastalığı çiftçileri olumsuz etkiliyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yıllık ortalama 1 milyon 750 bin ton üretimle Türkiye'nin şeker pancarı üretiminin yüzde 9,97'lik kısmının karşılandığı Yozgat'ta çiftçinin, girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesinin ardından bu yıl kuraklık, sel, dolu yağışı ile gördüğü zarara şimdi de hasat öncesi şeker pancarında görülen hastalık eklendi. Kuralık nedeniyle birçok ekili alanda şeker pancarında mantar hastalığı oluştu. Birçok çiftçi hasat yapsa bile hastalık nedeniyle pancarını satamayacağı için tarlasına uğramaz oldu.

Türkiye'nin en çok şeker pancarı üretiminin yapıldığı bölgeler arasında yer alan Yozgat'ta geçen sezon 1 milyon 850 bin ton civarında üretim yapılan pancar, bölgedeki Yozgat Şeker, Boğazlıyan Şeker, Çorum Şeker fabrikalarına teslim edilerek işleniyor. Bu yıl kuraklık, sel, dolu, fare popülasyonunun artması ve ürünlerde hastalıklar görülmesi nedeniyle üretimin büyük oranda düşmesi bekleniyor. Yozgat çiftçisi yaşanan sorunlarla mücadele etmeye çalışırken, artan girdi maliyetleri karşısında verilen taban fiyatların da kendilerini daha da zora soktuğunu belirterek, bu yıl pancar fiyatının da düşük verilmesi halinde çiftçinin tamamen yok olacağını ileri sürdü.

"Tohumu geçen sene 11 bin liraydı, bu sene 25 bin liraya aldık"

Yozgat merkez Osmanpaşa köyü çiftçilerinden Rıfat Yüksel, şeker pancarında görülen hastalık nedeniyle ciddi zarar gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu seneki ektiğimiz mahsullerde böyle bir hastalık meydana geldi. Şu anda da pancar fiyatları açıklanmadı. Tohumu geçen sene 11 bin liraydı, bu sene 25 bin liraya aldık, gübre keza öylesine, mazot öylesine. Buğdaydan öylesine, geçen sene biz buğdayı 8 bin 150 liraya sattık, bu sene 8 bin 100 liraya sattık. Bilmiyorum yani bu çiftçilik bu şekliyle nasıl olur, hükümet bize nasıl bir fiyat verir? Geçen sene bin 850 liraydı, bu sene ne olur? En az en az 3 bin lira olmasını bekliyoruz. 3 bin lira olmazsa zaten biz bunun maliyetine çalışıyoruz. Biz bundan kesinlikle zarar ettik. Ben günlük, aşağı yukarı 80 dönüm yerim var, 150 litre yakıyorum. Üçüncü aydan beri günlük sulama yapıyorum. Bu işin içinden çıkamıyoruz, bırakamıyoruz, çiftçiliği bırakamıyoruz. Başka yapacak bir işimiz yok. Biz şehre gitsek ne yapacağız? Şehirde bir mesleğimiz yok, ya amelelik yapacağız. Bu şekliyle devam ama nereye kadar bilmiyorum."

"Eğer fiyatlar da böyle giderse zaten battık"

Girdi maliyetlerinin çok yüksek, alım fiyatlarının ise çok düşük olduğuna dikkat çeken Yüksel, şunları söyledi:

"Şu anda kuraklıktan dolayı kuyularımız düştü. Benim kuyum var iki tane. Kuyularımı ikişer metre, motorları aşağı indirdim. Ama yine de geçen seneki suyu alamadım. Geçen buraya kuyu vurmuştum, ekin suladım, suyumuz normaldi. Geçen sene bizim 15 fıskiyelik suyumuz varsa bu sene 9 fıskiyeye düştü. O yüzden de mazot maliyetlerimiz yükseldi. Mağduruz, çok mağduruz. Eğer bu fiyatlar böyle giderse bırakacağız. Bırakamıyoruz da çünkü borçlarımız var, Tarım Kredi'ye borçlarımız var, vatandaşa, petrole, traktörümüzün lastiği... Sanayiye gitmeye, bir traktör yağ değiştirmesi 7-8 bin lira olmuş, yapamıyoruz. Eğer fiyatlar da böyle giderse zaten battık, ya traktörümüzü satacağız ya tarlamızı satacağız. Böyle çiftçilik yapamayacağız herhalde."

Kaynak: ANKA / Yerel

Çiftçilik Ekonomi Güncel Yozgat Tarım Yerel

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken ayrıntı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title