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Yozgat'ta saman işçileri toz ve sıcakla mücadele ediyor

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Yozgat'ta çalışan işçiler, kamyonlara saman yükleyerek geçimlerini sağlıyor. Zorlu şartlar altında çalışan işçiler, toz ve sıcakla mücadele ediyor.

Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden olan Yozgat'ta ekmeğini kamyonlara saman yükleyerek kazanan işçiler, toz ve sıcakla mücadele ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Yozgat'a gelen işçiler, zorlu şartlar altında sıcak ve toz içerisinde çalışarak geçimlerini sağlıyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Yozgat'a gelen işçiler, aileleriyle birlikte samanları çuvallara doldurarak, kamyonlara yükledikleri torbaları kalın iplerle sıkıca bağlıyor. Doğu ve güneydoğudan getirdikleri samanları Yozgat ve çevresinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilere satan işçiler, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Makineleşme ile çalışan işçi sayısının azaldığını belirten Kasım Çelik, ailesiyle birlikte çalıştıklarını ifade etti. 2013 yılından beri Çekerek ilçesinde saman işiyle uğraştığını söyleyen Çelik, çevre ilçeler ve illerdeki çiftçilerin saman ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti. Çelik, "Geçimimizi saman işiyle karşılıyoruz, ailecek çalışıyoruz. Eskiden işçi getiriyorduk, şimdi makine çıktığı için işçi de getiremiyoruz. İşler eskiye göre iyi değil. Hayvancılık eskiden daha çoktu, eskiye oranla iş yok. Sıcakta da çalışmak zor oluyor. Samanın tonu 2 bin 300 ila 2 bin 500 arasında değişiyor. Talep samana eskiye oranla çok az" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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