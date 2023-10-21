Yozgat'ta Pancar Çiftçisi: "Bizi Üretimden Vazgeçirmeye Gayret Ediyorlar. 65 Yaşında Tarlaya Gidiyoruz, Bizden Sonraki Hangi Kuşak Tarlaya Gidecek?"

Konya’dan sonra en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat'ta ilkbahar döneminde düşen yağış sayesinde yüksek verim alan çiftçi, açıklanan fiyatın artan maliyetlerin çok altında olmasından şikayetçi. Bölge çiftçisi, pancar alım fiyatının nakliye, işçilik ve diğer girdilerin gerisinde olduğunu, bununla birlikte alımlarda ciddi sorunlarla karşılaştıklarını söylediler. Çiftçi Süleyman Çatalyürek, “Bizi üretimden vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Biz inadına üretimden yanayız. Şartlar ne olursa olsun üreteceğiz. Bu bizim işimiz, ekmeğimiz. 65 yaşında tarlaya gidiyoruz, bizden sonraki hangi kuşak tarlaya gidecek? Kim tarımı yapacak? Çiftçiliği kim yapacak? Bununla ilgili hiçbir önlem, hiçbir tedbir yok. Hiçbir çiftçi yetiştirilemiyor” dedi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Konya'dan sonra en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat'ta ilkbahar döneminde düşen yağış sayesinde yüksek verim alan çiftçi, açıklanan fiyatın artan maliyetlerin çok altında olmasından şikayetçi. Bölge çiftçisi, pancar alım fiyatının nakliye, işçilik ve diğer girdilerin gerisinde olduğunu, bununla birlikte alımlarda ciddi sorunlarla karşılaştıklarını söylediler. Çiftçi Süleyman Çatalyürek, "Bizi üretimden vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Biz inadına üretimden yanayız. Şartlar ne olursa olsun üreteceğiz. Bu bizim işimiz, ekmeğimiz. 65 yaşında tarlaya gidiyoruz, bizden sonraki hangi kuşak tarlaya gidecek? Kim tarımı yapacak? Çiftçiliği kim yapacak? Bununla ilgili hiçbir önlem, hiçbir tedbir yok. Hiçbir çiftçi yetiştirilemiyor" dedi.

Geçen yıllara oranla bu yıl şeker pancarında hem verimin hem de kalitesinin daha yüksek olduğunu belirten Yozgat çiftçisi, sökümünü yaptığı pancarı Yozgat'ın Sorgun ve Boğazlıyan ilçeleri ile Çorum'da bulunan şeker fabrikalarına teslim ediyor. Şeker pancarı tarlalarında tarım işçileri makinaların hasat yapacağı kenar açma sökümlerini kanca yardımıyla yapıyor. Yozgat'ın Özlüce köyünden Çiftçi Süleyman Çatalyürek, "Rekoltemiz, verimimiz çok çok iyi. İklimsel ve hava şartlarından dolayı bu sene rekoltemiz yüksek. 8 bin 370 kilo şu andaki ortalamam, mevcut bu tarladan da 10 tonun üzerinde, değişik yeni bir tohum ektim, rekolte bekliyorum" dedi ve geçen sene bin 450 liraya, bin 460 liraya pancarı verirken bu sene bin 755 lira, artı 100 lira kota tamamlama primi, artı şeker oranı 16 polardan sonrasına ilave ödeme yapıldığını bildirdi.

"NAKLİYECİLERLE SIKINTI YAŞIYORUZ"

Önceki yıllarda Yozgat Ziraat Odası Başkanlığı da yapan Çatalyürek, bölge çiftçisinin Boğazlıyan şeker fabrikasına ürününü teslim ettiğini, bölgede bulunan kantarın kapatılması nedeniyle nakliye maliyetinin çiftçinin sırtına yüklenildiğini söyledi. "Kantarımızın tekrar açılmasını talep ediyoruz" diyen Çatalyürek, şöyle konuştu:

"Yenipazar kantarına çiftçi malını getirsin, teslim etsin. Nakliyecilerle sıkıntı yaşıyoruz ve doğru dürüst çiftçi bu konuda bilgilendirilmiyor. Benim köyüm Boğazlıyan şeker fabrikasına şeker pancarını götürürken bir nakliyeci 155 lira kilo başı bedel ödeniyor ve bizim hesabımızdan bu para çıkıyor, bu parayı biz nakliyeciye ödüyoruz. Gizli yapılan işlemler var yani, çiftçinin bilmediği, çiftçiye anlatılmayan. Şimdi kooperatif 170 lira bedel artı 36 lira KDV 204 lira 7 kuruştan bizim bordolarımızdan fabrikaya kesiyor, ödeme yapıyor. Bunu çiftçiye anlatmıyorlar. Benim söylediğim eğer eksikse, yanlışsa düzeltsinler. Aynı şekilde müteahhitte götürttür. Müteahhit götürüyor. Müteahhit kim işte A kooperatifinden A şahsı, B şahsı. Aynı şekilde 170 lira artı KDV 36 lira, 204 lira, 205 liraya çiftçiden mal gidiyor. Bunların açıklığı yok ve fire oranımızı çok yüksek yazıyorlar. Bugün de kar yok, fırtına yok, çamur yok, taş yok, kum yok 32, 31 fire yazdılar benim pancarıma. Gücümüz kafi değil, hükümet de bu işe bakmıyor. Defalarca tabandan tavana kadar çiftçilerimiz, ilgililerimiz, bilgililerimiz, bilgilendirmelerine rağmen hiç dikkate almıyorlar."

Pancarın normal fiyatının 2 bin 500 lira olması gerektiğine vurgu yapan Çatalyürek, "Şeker beş defa zam yedi. Şu anda bin 250 lira bir torba şeker. Mazot kırk lira. Şu andaki depomdaki mazotu 40 liradan aldım. Eskiden beş bidon on bidon mazot alıyorduk. Bugün beş bidon, on bidon mazot alma gücümüz kalmadı. Depodaki bu ve iki bidon, üç bidon bu şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda ekim hazırlıklarımıza başladık. Şu anda ekim de başladı aynı zamanda. Ekime de devam ediyoruz" dedi.

"65 YAŞINDA TARLAYA GİDİYORUZ, BİRDEN SONRAKİ HANGİ KUŞAK TARLAYA GİDECEK?"

Çiftçinin üretimden vazgeçmesinin istendiğini ileri süren Çatalyürek, şunları kaydetti:

"Bizi üretimden vazgeçirmeye gayret ediyorlar, öyle görüyorum ama biz inadına üretimden yanayız. Şartlar ne olursa olsun üreteceğiz. Bu bizim işimiz, ekmeğimiz. 65 yaşında tarlaya gidiyoruz, birden sonraki hangi kuşak tarlaya gidecek? Kim tarımı yapacak? Çiftçiliği kim yapacak? Bununla ilgili hiçbir önlem, hiçbir tedbir yok. Hiçbir çiftçi yetiştirilemiyor. Tüm kurumlar, kuruluşlar, meslek sınavındaki insanlar bir şeyler yetiştirirken sanayide çırak yok, terzi de berberde çırak yok. Benim çocuklarımın da yapacağını düşünmüyorum. Biz diyor çiftçilik yapmayız, yerlerini sat. Nasıl satacaksın? Böyle bir şansımız yok yani. Toz toprağız biz, temeline gençliğimizi gömdük tarımın, çiftçiliğin. Bunu bizim elimizden hiç kimsenin alma gibi bir lüksü yok. Gücü de kafi değil. Allah'ın verdiği ömrü tamamlayana kadar gücümüzle üretime devam edeceğiz."

"BİZ SÖZLEŞMEYİ YAPTIĞIMIZDA MAZOT 17 LİRAYDI"

Şeker pancarı hasadına devam eden Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köylüleri de, sorunlarını ve taleplerini kendilerini tarlada ziyaret eden İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'a aktardı. Cihanşarlı köyünden çiftçi Hakan Gözübüyük, fire düşülmesinden yakınıp, şunları anlattı:

"Tam olmadığından dolayı iki veya üç, beş, yedi fabrikada bize fire düşüyor, oldu on fire veya sekiz fire veya altı fire. Normalde bize fabrikanın düştüğü fire olsun, şu konulan beş firenin kaldırılmasını istiyoruz. Mazot 17 lirayken 40 liraya suladık biz bunları. Biz sözleşmeyi yaptığımızda mazot 17 liraydı, akıllı tohumun kilosunu 4 liraya alırken, 13 lira oldu. Gelecek sene 20 lira olacak, 25 lira olacak. Biz bu fiyatların altından nasıl kalkacağız? Bilmiyorum ki. Mesela Priaxor dediğimiz bir ilaç var, hastalanmaması için, pancarın kök çürüklüğüne. Bir liraya aldığımız Priaxor beş lira oldu, altı lira oldu. Yarıyı da geçti. Bu maliyetlerde bu mahsulde ilaçlama olmadan, zirai ilaçlama olmadan üretilmiyor. Gübre hakeza, 10 lirayken gübre 20 lira oldu. Nakliye fiyatları, mazota zam geldiği zaman nakliye fiyatları atıyor. Allah razı olsun bir dönem biz nakliye ücreti almıyorduk, nakliye ücretini devletimiz bize verdi ama verdiği nakli ücretleri de çiftçiyi tatmin edecek bir nakliye ücreti değil. Geçen sene işçiye bir ton karşılığı dönümünü söktürüyorduk, bu sene iki ton karşılığını söktürüyoruz, yastık maçları dediğimiz olay veya ara açtırma dediğimiz olayları geçen sene biz bir ton pancara söktürüyorduk, şimdi 2 ton pancara söktürüyoruz çünkü pancara ne fiyat verildi, Bin 700 küsur lira. İşçi söküyor 2 bin 700 liraya yastık başlarını. Traktör girsin diye, ortalarda makinenin çalışabilmesi için. İşçinin fiyatları da artmış, her şeyin fiyatı artmış, pancarın fiyatı artmamış."

"BU SENE AYNI SUYA 100 BİN LİRA YATIRIYORUM AYDA"

Aynı köyden Talat Çiftçi, sulamada kullandıkları elektrik giderinin yüksek olduğunu söyledi. Çiftçi, "Ben giden sene her ay 50 bin lira yatırıyordum cereyan parası, bir milyar verdim trafo aldım bu sene aynı suya 100 bin lira yatırıyorum ayda. Hani devlet nerede karşılıyor? Sulama birliğinin pancar ekeni çiftçi de biz çiftçi değil miyiz? Bizimki de tarım sulama ama hiç belirti yok" diye konuştu. Cihanşarlı köyü muhtarı Hamdi Çiftçi de, "Göletimizi iyi bire yere yapmıyorlar, çiftçilik yapılan yere yapmıyorlar, dağ köylülerine yapıyorlar, çiftçilik yapılmayan köylere yapıyorlar" ifadelerini kullandı.