Yozgat'ta Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde köpeğe çarpıp kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 08.30 sıralarında Sorgun Kaplıcalar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sivas istikametinde Sorgun istikametine gitmekte olan 31 yaşındaki M.B. idaresinde 66 LF 055 plakalı otomobil, önce yola aniden çıkan köpeğe, sonra da kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü M.B.(31) ve aynı otomobilde bulunan A. B. (59) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT