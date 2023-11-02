Yozgat'ta Okuma Yazma Bilmeyen 56 Yetişkin, Halk Eğitim Merrkezinde Kurs Görüyor

Yozgat’ta çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyip, hayatlarının kalan kısmında da ciddi sorunlarla karşılaşan yetişkinler, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara devam ederek okuma yazma öğreniyor. Bu yıl açılan kurslara tamamına yakını kadın olmak üzere 56 kursiyer devam ediyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyip, hayatlarının kalan kısmında da ciddi sorunlarla karşılaşan yetişkinler, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara devam ederek okuma yazma öğreniyor. Bu yıl açılan kurslara tamamına yakını kadın olmak üzere 56 kursiyer devam ediyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezinde açılan 'Yetişkinler için birinci kademe okuma yazma öğretimi ve temel eğitim programı' kursunda, çeşitli nedenlerle eğitim göremeyen 14 yaşını bitirmiş yetişkinler önce birinci kademe, istemeleri halinde ise ikinci kademe okuma yazma kursuna devam ederek, ilkokul diplomasına eş değerde belge alabiliyor. Kursiyerler, hastane, toplu taşıma ve çocuklarının okulları konusunda sorunlar yaşadıklarını belirterek, bu sorunlarla baş edebilmek için okuma yazma öğrenmeye çalıştıklarını söylediler.

"BİR ŞEY ALMAYA KALKIŞSAM ÜSTÜNÜ OKUYUP DA ALAMIYORDUM"

Fransa'da yaşayan, yılın belirli dönemlerinde Yozgat'a gelen 70 yaşındaki Zeliha Bağcı, okuma yazma bilmeden yaşadığı yılların çok zor geçtiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Okuma yazmayı bilmiyorum. Üç yaşında öksüz kaldım. Annem yoktu. Bizim köyümüzde okula kız çocuğunu göndermiyorlardı. O yüzden gidemedik. Evlendim, Ankara'daydım. Oradan Fransa'ya gittik. Fransa'da da çok zorluklar çektik. Dil bilmiyorduk. Okumuşluğum yoktu. Bir şey almaya kalkışsam, üstünü okuyup da alamıyordum. Mecbur çocuklarımı götürüyordum, birini yanımda. Yani bu zamana kadar okuyamadım. Çok istedim okuyayım diye. Hani hiçbir iyiliğe varamıyorum, okumuşluğun olmazsa. Bir şey alamıyorum, bir şeyin yanına varamıyorum. Çok istedim ama demek ki kısmet bu seneymiş, o yüzden 30-35 senem boşa gitti. 6 kızım bir oğlum var. 21 tane torunum var, beyim yok. Beyim 10 sene oldu vefat edeli. Kendi işimi kendim yapıyorum yani. Hani beş yaşında çocuk gibi yeni doğmuşa döndüm. Okuma yazma öğreniyoruz. Eskiden komşular götürüyordu, veya eniştem götürüyordu, kardeşimle. Şimdi kendim giderim. Doktorları da zaten sonra sora biliyor, buluyorum. Telefonumu da bu seneye kadar hiç telefon etmiyordum, kimseye telefon etmiyordum ama bu sene kendim ediyorum. Buranın çok fazla faydasını gördüm."

"HER ZAMAN ANNE, BABA, EŞ, ARKADAŞ, DOST YANINDA OLAMIYOR"

Depremde Malatya'da bulunan ve Yozgat'a taşınmak zorunda kalan 46 yaşındaki Neziha Peksert, hayallerinin peşinden koşabilmek için okuma yazma kursuna katıldığını söyledi. Peksert, "Benim de hayallerim var, iş yeri açmak hayalim. Okuma yazma zorluğu çeken hanımlara öncü olmak istiyorum. Bir kadın ayakta durabilir diye düşünüyorum. Durması da gerekiyor diye düşünüyorum çünkü her zaman anne, baba, eş, arkadaş, dost yanında olamıyor. Ben depremde bunu daha çok iyi anladım. Çünkü bir anda hiç kimsen olmuyor, tek başına kalıyorsun" diye konuştu.

Üç çocuk annesi 29 yaşında Neziha Özen de, "Çok güzel bir şey, bir bayanın okuması ya da erkek olsun her türlü okumalı. Ben okumak istedim ama okuyamadım, yapamadım. Burada daha çok iyi okuyordum. Hedefim üniversiteye kadar gitmek. Üç kızım var. Onların eğitimine katkı sağlamak için okumak zorundayım çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Burada öğrenmem lazım ki çocuklarıma bir katkım olması lazım" ifadelerini kullandı.

"BABAM BENİ OKULA GÖNDERMEDİ"

"Babam beni okula göndermedi" diyerek, konuşmaya başlayan 48 yaşındaki Elif Solmaz, okuma isteğini şöyle anlattı:

"6 tane kızız, 3 tane erkeğiz, hemen hemen hiçbirimizin doğru düzgün okuması yok. En küçükleri bendim. Ben de Yozgat'a geldiğim zaman 27 yıllık evliyim. 27 yıldır çok istedim okumayı, çok çabaladım. Dört tane çocuğum var, iki oğlan, iki kız. Oğullarım işte, kendilerini kurtardılar çok şükür ama ben onlar gittikten sonra onların yanına gitmek için yollarda bellerde perişan olmamak için okuma yazmaya geldim. Daha önce geldim ama başaramadım, çocuklarım vardı, o yüzden başaramadığım için şimdi geldim. Başarmayı istiyorum. Hedefim okuyup yazmak. Hep okuyup yazmak, hep okuyup yazmak istiyorum. Ondan sonra çocuklarıma mesaj göndermeyi, mesaj yazmayı, onların gönderdiğini heceleyerek okuyorum ama şimdi yazamıyorum."

"MEVCUT ŞU ANDA 56 AKTİF KURSİYERİMİZ VAR"

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy, açılan kurslarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde yetişkinlere yönelik okuma yazma kursu vermekteyiz. Mevcut şu anda 56 aktif kursiyerimiz var. Onun üzerinde de öğretmenimiz okuma yazma kursu vermektedir. 14 yaşını bitirmiş, okuma yazma öğrenmemiş veya okulu yarıda bırakmış bütün vatandaşlarımız kurumumuza gelerek okuma yazma öğrenebilir, kurslarımıza başvurabilirler. Okulumuzun sınıflarının dışında da tahsis edilen diğer eğitim kurumlarında da kursları verebilmekteyiz. Bir kişi dahi olsa öğretmen gönderebilmekteyiz. Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursumuz yaklaşık 160 saat sürmekte ve birinci kademe eğitim sertifikası verilmektedir. Eğer isterlerse ikinci kademe eğitim sertifikası için de 220 saatlik ayrıca üst kademe kurslarına da devam ederek ilkokul mezunu diploması seviyesinde geçen sertifikalarımız almaktalar."