Yozgat'ta Soğuk Hava Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Güncelleme:
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 2 Ocak 2026 Cuma günü okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Valilik, aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle bu kararın alındığını bildirdi.

(YOZGAT) - Yozgat'ta kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle okullarda eğitim-öğretime bir gün daha ara verildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak Cuma günü Yozgat merkez ve tüm ilçelerinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla;

Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan Jandarma, Emniyet, AFAD gibi  kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır" denildi.

