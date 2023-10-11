Yozgat'ta Öğrenci Velisinin Öğretmeni Darp Etmesine Eğitim Sendikaları Tepki Gösterdi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde darp edilmesine eğitim sendikaları tepki gösterdi. Eğitim- İş Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, "Sadece bu Yozgat’ta olan bir olay değil. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden şiddet haberlerini alıyoruz, duyuyoruz. Bu da tabi biz sendikaları ve öğretmen arkadaşları çok üzmektedir" dedi. Hürriyetçi Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Selim Tanış da "Gün geçmiyor ki ülkemizin birçok köşesinde eğitim çalışanına saldırı yapılmasın. ” diye konuştu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde darp edilmesine eğitim sendikaları tepki gösterdi. Eğitim- İş Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, "Sadece bu Yozgat'ta olan bir olay değil. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden şiddet haberlerini alıyoruz, duyuyoruz. Bu da tabi biz sendikaları ve öğretmen arkadaşları çok üzmektedir" dedi. Hürriyetçi Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Selim Tanış da "Gün geçmiyor ki ülkemizin birçok köşesinde eğitim çalışanına saldırı yapılmasın. " diye konuştu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine eğitim sendikalarından tepki geldi.

"ÖĞRETMENE HABERSİZ BİR ŞEKİLDE ARKADAN SALDIRI YAPIYOR"

Eğitim-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Akdağmadeni ilçemizde öğretmenimize şiddet olayı gerçekleşmiştir. Öğretmenimiz ders esnasında çocuğa 'oğlum arkaya otur' sözünü söyledikten sonra çocuk babasını arıyor, haber veriyor, yanlış beyanlarla babasını yönlendiriyor. Çocuğun babası okula geliyor, öğretmene habersiz bir şekilde arkadan saldırı yapıyor. Okuldaki diğer öğretmen arkadaşlar araya girip öğretmeni ayırıyorlar ama sonuçta bir öğretmenimiz şiddet olayına maruz kalmıştır" dedi.

"ÖĞRETMENLER ZATEN SEFALET İÇİNDE YAŞIYOR"

AKP'nin öğretmenleri itibarsızlaştırma politikaları sonucu şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Tuygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bu Yozgat'ta olan bir olay değil. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden şiddet haberlerini alıyoruz, duyuyoruz. Bu da tabi biz sendikaları ve öğretmen arkadaşları çok üzmektedir. Bu şiddetin asıl temeli nedir buna bakmamak gerekir aslında. Asıl temelin öğretmenin ekonomik, sosyal statü, toplumdaki bu öğretmene bakış açısını, değiştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesil eseriniz olacaktır' sözünden ortaya çıkarsak o zamanki öğretmene verilen değer ortadayken, bugün yanlış politikalar sonucunda bu şiddet olaylarına maruz kaldık. Yalnız şu var ki bu şiddet sadece görünen yüzü. Bir de görünmeyen yüzü var. Öğretmenler zaten sefalet içinde yaşıyor. Maaşlarındaki düşüş, öğretmenler odasındaki başöğretmen, uzman öğretmen, öğretmen, görevlendirme öğretmen bu öğretmenler arasında bir yardımcılığa neden olmaktadır ve toplumda da öğretmenlerin itibarı düşünülmektedir. Şiddeti önlemek için politikacıların acilen bir şiddet yasası çıkarması gerekir. Eğer biz şiddeti önleyemezsek şiddet önüne geçemezsek bu olaylar her geçen gün daha da artacaktır ve öğretmenlerimiz şiddete maruz kalacaktır. Bugüne dek öğretmen şiddet olaylarının, faillerinin ceza almaması da tabii ki bu şiddeti teşvik etmektedir. Eğer biz bu öğretmene şiddet olaylarının önüne geçmezsek daha çeşitli haberler alacağız. Geçen yıl yine Yozgat merkezde bir öğretmenimize şiddet olayı oldu. Bütün sendikalar basın açıklaması yaptık. Hükümeti uyardık. Bütün uyarılarımıza rağmen herhangi bir gelişme olmadı ve bu da, bu da bunun sonucunda da işte bugün Akdağmadeni'nde yaşandı. Yarın belki başka bir ilçemizde, ülkenin başka yerinde bunları yaşayacağız. O öğretmene yapılan saldırı sadece öğretmenin kendisine değil biz bunu bütün öğretmenlere yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Arkadaşımızın da yanında olmaya devam edeceğiz."

"SALDIRIDA BULUNAN KİŞİLERİN YARGI SÜRECİNDE YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

Hürriyetçi Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Selim Tanış da şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce Akdağmadeni ilçesi, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda sendikamızın da üyesi olduğu öğretmenimize yapılan şiddeti kınıyorum. Gün geçmiyor ki ülkemizin birçok köşesinde eğitim çalışanına saldırı yapılmasın. Maalesef sendika olarak ülkemizin geleceği adına, öğretmenlerimizin özlük haklarıyla ülkemizi refah seviyesine ulaştırmak için çalışmamız gerekirken sendika olarak bu tür olaylarla uğraşıyoruz. Bunun ana nedenleri öğretmenin yeterli bir meslek kanununun olmayışıdır. Meslek kanunu içeriğinde öğretmeni koruyan, kollayan olmayışıdır. İkinci bir neden ise öğretmenlerin aldıkları maaşların ve yaz tatili, izin haklarının sürekli sosyal medya ve kamuoyu önünde konuşulmasıdır. Tek izin hakkı olan memurlar, öğretmenler değildir. Şu an memurlar içerisinde en düşük maaş alan gruplardan bir tanesi öğretmen grubudur. Birçok memur grubundan daha az maaş almaktadır. Ancak sürekli kamuoyunda konuşulan öğretmen maaşıdır. Bir diğeri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen camiasını sürekli şikayet edilen, şikayet edildiğinde soruşturma açılan sanık durumuna düşürmesidir. Burada şikayet edilen öğretmenin şikayet sonucunda hiçbir şey çıkmaması durumunda şikayet eden kişiye hiçbir şey yapılmamaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sendika olarak kabul etmiyoruz. Öğretmeni şikayet eden ya da saldırıda bulunan kişilerin yargı sürecinde yargılanmasını istiyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim; üyemizle olan Akdağmadeni ilçesinde saldırıya uğrayan öğretmenimiz hakkında adli süreç başlatılmıştır. Konunun takipçisi olacağız."