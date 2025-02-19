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Yozgat'ta 'Merhaba Bebek' Projesi Başladı

Yozgat'ta 'Merhaba Bebek' Projesi Başladı
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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Merhaba Bebek' projesi kapsamında 2025 yılında doğan bebekleri ziyaret ediyor. Proje çerçevesinde ilk olarak Oğuzhan Bebek ziyaret edilerek aileyle sohbet edildi ve hediyeler takdim edildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Merhaba Bebek' projesi çerçevesinde yeni doğan bebekler ziyaret ediliyor.

Yozgat'ta hayata geçirilen 'Merhaba Bebek' projesi ile 2025 yılında doğan bebekler Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ziyaret ediliyor. Proje çerçevesinde 3 Ocak 2025'te doğan Oğuzhan Bebek ziyaret edildi. Aile ile sohbet eden, taleplerini dinleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, bebek için hazırlanan hediyeleri takdim etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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