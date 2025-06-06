Yozgat'ta Kurban Kesiminde Yaralanmalar Artıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı sonrasında başlayan kurban kesme telaşı, beraberinde yaralanmaları da getirdi. Kurban kesimi esnasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerine koştu.

Yozgat'ta bu yıl, kurban fiyatlarının yüksekliği nedeniyle önceki yıllara oranla kurban kesenlerin sayısında önemli düşüş oldu. Büyükbaş kesimlerinde zor anlar yaşayan bazı acemi kasaplar yaralanıp hastanelerin acil servislerinde soluğu aldı.

Yozgat'ta kurban kesimi esnasında yaralanan 43 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yozgat Şehir Hastanesine gelen Derya Cansever, "Çiftliğe gittik, kurban kesiyorduk, iki arkadaşla etini yüzüyordum. Çobanın hanımı bana yardım etmeye geldi, yardım ederken bıçağın ucunu değdirdi, kesildi. Ben kesmem, kasap kadar tecrübem var. Hayvanların içinde yetiştik, kasap kadar bilgim var da ama çobanın hanımı yardım ediyordu bana" diye konuştu.