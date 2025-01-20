Yozgat'ta Kuraklık Çiftçileri Endişelendiriyor

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta çiftçilik yapan Memduh Özçelik, "Bu sene güz yağmurlarımız oldu, fakat kış olmuyor. Şu anda yani nohut, mercimek ekeceğimiz yere tarlada herk ediyoruz, şu ayda. Normalinde şu aylarda dışarı çıkamamamız lazım. Bir metre kar olması lazım" dedi.

Yaşanan kuraklık nedeniyle Yozgat'ta çiftçiler endişeli olduklarını, kar yağışının olmaması durumunda tarım alanlarında verimin düşük olacağını belirttiler.

Bu yıl tarlasına ilkbaharda nohut, mercimek, fasulye gibi baklagil ekecek olan çiftçiler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tarlalarını sürüp, bahara hazır etmeye başladı. Tarlasını sürmeye başlayan bölge çiftçilerinden Tahsin Okur, "Şu anda nohut tarlaları ekmek için hazırlık yapıyoruz. Kuraklık var, kuraklık olduğu için, yağmur yağmadığı için bizde tarlaları sürüyoruz" dedi.

"Doğal su kaynaklarımız sıkıntı durumuna girdi"

Kuraklık nedeniyle doğal su kaynaklarında sıkıntı olduğunu aktaran Yozgat Merkez Başıbüyüklü Köyü çiftçilerinden Memduh Özçelik de, şöyle konuştu:

"Bu sene güz yağmurlarımız oldu, fakat kış olmuyor. Ondan dolayı da doğal su kaynaklarımız sıkıntı durumuna girdi şu anda. Yeraltı suyu azaldığından da çeşmelerimiz daha çoğalmadı. Kış aylarında normalde çeşmeler ağzı dolu akması lazım, yağmur etkisi yetmiyor. İç Anadolu kar olması gereken bir iklim. Artı bu sene şu günde mesela tarladayız. Şu anda dışarı çıkmamamız gerekir, eski yıllara baktığımızda şu anda dışarıda en az bir metre karın olması gerektiği yılları biliyoruz. Ondan dolayı da bu kuraklık gözüküyor gibi, inşallah da olmaz. Bu önümüzdeki günlerde de eğer kar olmazsa bu yaz döneminde yine sıkıntılı geçecek gibi. Ama bilemiyoruz. Şu anda yani nohut, mercimek ekeceğimiz yere tarlada herk ediyoruz, şu ayda. Normalinde şu aylarda dışarı çıkamamamız lazım. Bir metre kar olması lazım. Önceki yıllarda şu dere yatağında akan su kar olduğu mevsimde bu dere yarısı dolu akardı. Ama şu anda görüyorsunuz, çok az bir şekilde akıyor. Bu da kuraklığın bir belirtisidir."