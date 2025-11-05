Yozgat'ta Kur'an-ı Kerimler Sergisi Açıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Farklı coğrafyalarda basılmış Kur'an-ı Kerimler sergisi, Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih, Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açıldı. Sergi, yıl sonuna kadar gezilebilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ yerleşkesinde bulunan, eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nun katkı ve desteği ile kurulan Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih, Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 26 farklı ülkede basılmış 66 adet Kur'an-ı Kerim nüshası sergilenmeye başlandı.

Serginin açılışına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ve eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu da katıldı.

Babası ile kendisinin yaklaşık 100 yıllık kütüphanesini ve dedesinden kalma konağı Yozgat Bozok Üniversitesi'ne bağışlayarak merkez ve kütüphanenin üniversite bünyesinde açılmasını sağlayan İhsanoğlu, sergide yer alan eserler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Cemil Çiçek'in sözleri

Eski TBMM Başkanlarından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek de açılışta yaptığı konuşmada, kendisinin de sergiye Japonca, Rusça ve İngilizce Kur'an meali getirdiğini bildirdi.

Türkiye'de, 7 Haziran 2015'teki seçimlerde AK Parti'nin oy kaybının sebeplerinden biri olarak, tanınan bazı insanların listelerde yer almamasının da anketlerde çıktığını anlatan Çiçek, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde müracaatı olmamasına rağmen milletvekili adayı gösterildiğini ifade etti.

"Meclis Başkanlığından sonra, faal görevlerden sonra milletvekilliği önemli bir görev, şerefli bir görev ama yapabileceğim bir şey yok. Aldığım paradan ben rahatsız oldum. Bir emekli maaşı alıyorum, bir de milletvekili maaşı alıyorum" diyen Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile katıldıkları bir programda, destek bulunması durumunda Diyanet tarafından Kur'an'ın mealinin daha fazla dile çevrilmesinin amaçlandığını öğrendiğini anlattı.

Çiçek, bunun üzerine üç çocuğunun her biri için birer dilde Kur'an mealinin çevrilmesini üstlendiğini bildirerek, "Üç yabancı dilde, yani Japonca, Rusça ve İngilizcede bu işe ilgi duyanlar bakımından kaynak olsun diye böyle bir meal tercümesi yapıldı. Dolayısıyla milletvekilliği yapıp aldığım parayı ben buraya verdim. O günkü parayla 463 bin lira olarak gözüküyor. Diyanet de bana bir vesika verdi. Dördüncüsü Macarcaydı. Maalesef onu yaptıramadık. Yeni başkan vesile olursa dördüncü bir meali de böylece yaptırmış olacağız. Size getirdiğim işte o fasıldan üç tane Kur'an-ı Kerim mealidir."

"26 ülkeden Kur'an-ı Kerimleri sergilemek bizim için mutluluk verici"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da Yozgat'ta bir ilki gerçekleştirildiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Üniversitemiz ve Yozgat'ın böyle bir sergi alanına ihtiyacı vardı. Onu da ilk defa burada Ekmeleddin İnsanoğlu Beyefendi'nin koleksiyonundan derlenen ve yine Cemil Çiçek Başkanımın farklı dillerde hazırlattığı Kur'an-ı Kerimlerden oluşan 66 Kur'an-ı Kerim'i, 26 ülkeden gelen Kur'an-ı Kerimleri sergilemek bizim için mutluluk verici. Bu sergi salonunu ilk defa kutsalımızla açmak mutluluk verici. Bugün bu sergiyi halka açıktık, halkımız bu sergiyi gezebilir. Burada farklı ülkelerde, farklı dillerde basılmış Kur'an, farklı dillere tercüme edilmiş Kur'an-ı Kerim eserleri, orijinal çok eski yazımlar da var. Bunları ziyaret edebilirler.

Üniversite olarak Yozgat halkıyla iç içe, toplumsal ihtiyaçlara göre ve gerçekten içimizde hissederek, milli manevi değerlerimizi yoğun hissederek bunları gerçekleştiriyoruz."

Sergi 1 Ocak 2027 tarihine kadar açık kalacak.

" Çok vefasızlık gösterdiğimiz insanlarımız da var bizim tarihimizde"

Cemil Çiçek ve Ekmeleddin İhsanoğlu, Yozgat'ın yaşayan değerlerinden Dr. Ali Şakir Ergin adına düzenlenen "Yozgatlı Bir Münevver: Dr. Ali Şakir Ergin'e Vefa" programına da katıldı.

Çiçek burada yaptığı konuşmada, "Ah filanca diyoruz, ah falanca diyoruz. Geriye dönüp baktığımızda elbette rahmetle andığımız pek çok ilim sahibi, irfan sahibi, devlet adamı, siyaset adamı pek çok kişi var. Ama çok vefasızlık gösterdiğimiz insanlarımız da var bizim tarihimizde. Ölmüş, gitmiş halen onları çekiştirmekle meşgulüz. Tarihimizle kavga eden bir toplumuz. Tarihiyle kavga eden bir toplumda vefa duygusu da buharlaşır gider. Toplantının maksadı bir manada vefa duygusuna da vurgu yapmaksa o zaman gelin tarihimizle kavga etmeyi bir tarafa bırakalım. Olan olmuştur, yapılan yapılmıştır. Bunlardan gerekli dersi çıkararak bugünümüzü ve geleceğimizi doğru tespit etmeye, doğru planlamaya gayret edelim" ifadelerini kullandı.