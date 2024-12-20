Yozgat'ta Kestane Fiyatları Yükseldi, Talep Arttı

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan kestaneye talep arttı. Bu yıl, taşınan bölgeye ve büyüklüğüne göre kestanenin kilosu 100 ila 235 lira arasında satılıyor. Kestaneyi kiloyla almaya maddi durumu yetmeyen vatandaşlar ise gramla almayı tercih ediyor.

Yozgat'ta kış aylarının gelmesiyle tezgahlarda yer alan kestaneye vatandaşın ilgisi arttı. Pazarda, baharatçılarda, marketlerde çiğ olarak satılan kestaneyi önceki yıllarda kilo ile alan vatandaş, fiyatlara göre gramla alıp, kendinin ve aile fertlerinin nefsini köreltmekle yetiniyor. Kış akşamlarının vazgeçilmez lezzeti olan kestanenin fiyatı yüksek olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.

Kestaneyi, Kastamonu bölgesinden getirip, pazarlarda satan Salih Çavuşoğlu, bu yıl ihracat olmaması nedeniyle kestanenin iç tüketiminin fazla olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kastamonu İnebolu'dan geldi. Bir bölüm, dağ tarafının İnebolu, bir tarafı da Taşköprü istikametinin, 'kuzu' tabir ettiğimiz. Bu sene ürün ihracat ürünleri dolayısıyla iç piyasaya kestaneler verildi. Aydın, Bursa, Çanakkale, Balıkesir tarafıyla beraberlik aynı anda başladığı için bir bolluk oluştu. Bolluk oluşunca da kestanenin fiyatı bizim Yozgat'a göre fiyatlandırayım ben, 100 lirayla 120 lira arasında, 150 liraya kadar da çıkıyor. Bunun alışı kaç lira? 100 lira, 90 lira civarında. Bu da 85-90 lira civarında. Biz bunları karıştırmıyoruz, ayrı ayrı satıyoruz ki müşteriden zaman alsın diye. Bunun tabanı geçen sene 200 liraydı, 250-300 lirası vardı, bu sene Cenabı Allah bereketli bir sezon vermişti. Kestanenin özelliğini görebiliyor, tat olarak da mükemmel bir kestane. Zaten Türkiye genelinde Sinop'tan başlar kuzu kestane, Kastamonu, İnebolu, Taşköprü'nün geç saatlerinde Bartın, Zonguldak istikametinden Bursa, Çanakkale, Balıkesir, en son Aydın istikametine geçer."

"Geçen seneye göre bir yüzde 25'lik artış söz konusu"

Baharatçı Orhan Dolangez, "Kestane fiyatları bu sene 100 liradan başlıyor. İyi bir kestane almak istiyorsanız şayet 200-225-235 bandında çok iyi bir kestane alabilirsiniz. Genel olarak ihraç edilen ucuz fiyatlar çok daha fazla artıyor, dış piyasanın talebi doğrultusunda. Bu sene diğer senelerdeki gibi ihracat çok fazla olmayınca iç piyasadaki talep karşılanıyor. Onun fiyatı bu seneden geçen seneye göre bir yüzde 25'lik artış söz konusu sadece. Geçen sene fiyatı 100 ila 175 lira arasındaydı, 150-175 lira tabii ki bu iyi hastanenin satış fiyatlarıydı" diye konuştu.