Yozgat'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan 10 adet büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bulundu ve sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Yozgat'ta büyükbaş hayvanları kaybolan vatandaşın yardımına Jandarma koştu
YOZGAT - Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşın hayvanları kaybolunca, yardımına Jandarma koştu.
Akdağmadeni ilçesine bağlı Kızılcaova köyünde hayvancılıkla uğraşan Ş.Y. isimli şahıs 10 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerinin harekete geçmesi sonucu Kızılcaova köyüne 10 kilometre uzaklıktaki açık alanda otlarken bulunan büyükbaş hayvanlar, sağ sağlim şekilde sahibine teslim edildi.
Hayvanların sahibi Ş.Y. hayvanların bulunmasını sağlayan Jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUAMMER YILDIZ - Yerel