İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti

Yozgat'ta Kar Mesaisi Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta yoğun kar yağışının ardından özel idare ekipleri, mahsur kalan araçlara yardım ediyor ve yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Yozgat'ta özel idare ekipleri kar mesaisini aralıksız sürdürüyor

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası özel idare ekipleri mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde mahsur kalan araçlara yardım eden ekipler aynı zamanda karla kaplı olan yolları açıyor. Yollardaki sürüş güvenliğini sağlamak için çaba sarf eden ekipler, aksaklıkların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mağduriyet yaşanmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekipler, kar temizleme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title