Yozgat'ta Kar Mesaisi Devam Ediyor

Yozgat'ta özel idare ekipleri kar mesaisini aralıksız sürdürüyor

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası özel idare ekipleri mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde mahsur kalan araçlara yardım eden ekipler aynı zamanda karla kaplı olan yolları açıyor. Yollardaki sürüş güvenliğini sağlamak için çaba sarf eden ekipler, aksaklıkların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mağduriyet yaşanmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekipler, kar temizleme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.