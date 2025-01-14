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Yozgat'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 17 Bin 800 Adet Ele Geçirildi

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Yozgat'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 17 bin 800 adet kaçak makaron ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıkaya'da 17 bin 800 adet makaron ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron, sigara ve elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda A.B. ve M.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde, 17 bin 800 adet makaron, 3 bin 120 adet kaçak sigara, 7 bin 100 adet boş makaron, 32 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik sigara likidi, 5 bin 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Yozgat'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 17 Bin 800 Adet Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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