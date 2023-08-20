Yozgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi de Yaralandı

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Yozgat’tan Sivas istikametine gitmekte olan otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Yozgat'tan Sivas istikametine gitmekte olan otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün akşam meydana geldi. Yozgat'tan Sivas istikametine gitmekte olan Abdulkerim Ş. yönetimindeki 66 ACE 976 plakalı otomobil, E-88 Karayolu'nun Yozgat Merkez Fakıbeyli köyü mevkiine geldiğinde, köy yolundan kara yoluna çıkan Cafer E. yönetimindeki 66 AE 788 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücülerinden Cafer E. Olay yerinde hayatını kaybetti, eşi A.E. ile diğer otomobilin sürücüsü Abdulkerim Ş. yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.