Yozgat'ta Yılbaşı Gecesi 2 Bin 223 Güvenlik Personeli Görev Yapacak

Güncelleme:
Yozgat'ta beklenen kar yağışı nedeniyle 7 ilçede ve il merkezinde okullar tatil edildi. 2 bin 223 güvenlik personeli, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece boyunca görev yapacak.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere toplamda 2 bin 223 güvenlik personelin akşam saatlerinden itibaren sabaha kadar görev yapacağı Yozgat'ta beklenilen kar yağışı da gece saatlerinden itibaren başladı. Kar yağışı nedeniyle 7 ilçede sabahtan itibaren, Yozgat il merkezinde ise öğleden sonra okullar tatil edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı il genelinde 56 farklı noktada görevlendirdiği 743 polis memuru, 140 yaya ve motorize devriye ekibi, gece boyunca hizmet sunacak. Aynı şekilde Jandarma Komutanlığına bağlı olarak il genelinde 27 noktada görevlendirilen 1340 personel, 346 araç, 18 trafik ekibi, 151 asayiş ekibi ve 9 komando timi vatandaşların güvenliği için gece boyunca görev yapacak. Trafik yoğunluğuna karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından en üst düzeyde önlemlerin alındığı, otogar ve şehir içi otobüs duraklarında güvenlik önlemlerinin görevliler tarafından titizlikle uygulanacağı kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında bugün ve gece boyunca alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Alışveriş yapılan bölgelerde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alındı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımız, gelecek çağrılara karşılık verecek, herhangi bir acil durumda yanınızda olacaktır. Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelerde ve acil servislerde alınan önlemlerle, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmanız sağlanacaktır. Elektrik kesintilerine karşı ÇEDAŞ Müessese Müdürlüğü, yeteri kadar ekibi göreve hazır bulundurarak elektrik kesintilerinin olumsuz etkilerini en aza indirecektir. Kar ve buzlanma nedeniyle yollarda meydana gelebilecek trafik kazalarına karşı İl Özel İdaremiz, Karayolları 65. Şube Şefliğimiz ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz, gerekli tedbirleri alacaktır."

Beklenen kar yağış gece başladı

Uzun süredir kuraklığın hüküm sürdüğü Yozgat'ta, gece başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Yağışlar nedeniyle Yozgat'ın Saraykent, Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Sorgun, Sarıkaya, Kadışehri ilçelerinde sabahtan itibaren bir gün süreyle, Yozgat il merkezinde ise öğleden sonra okulların tatil edildiği duyuruldu. Kar yağışı ile birlikte karayolları, köy yolları ve şehir merkezinde başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
