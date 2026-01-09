Haberler

Gençler B Grubu Güreş Müsabakaları, 450 Sporcunun Katılımı ile Yozgat'ta Başladı

Güncelleme:
Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu, 2025-2026 yılı Okul Sporları kapsamında Gençler B Grubu Güreş Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 23 ilden 450 sporcunun katıldığı müsabakalar pazar günü sona erecek.

(YOZGAT)- Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu, 2025-2026 yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler B Grubu Güreş Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor. 23 ilden 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar, pazar günü sona erecek.

2025-2026 yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler B Grubu Güreş Müsabakaları Yozgat'ta başladı. 450 sporcunun ter dökeceği turnuvanın açılış programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından başlayan müsabakalarda genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

