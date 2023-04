Yozgat'ta Geçen Yıl Öldürülen Veteriner, Meslektaşları Tarafından Anıldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, geçen yıl mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale'nin ölümünün birinci yılında mezarı başında anma programı düzenlendi. Veteriner hekimin babası Zülal Lale, oğlunun katillerinin müebbet hapis cezası almasını istediklerini söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, geçen yıl mezbahada çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen anma programına, Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri Mücteba Binici ile Tokat, Sivas, Kayseri, Amasya, Ankara, Nevşehir, Çorum, Samsun'daki veteriner hekimler odalarının başkanları ile Volkan Lale'nin ailesi katıldı.

"25 NİSAN TARİHİNİ VOLKAN LALE'Yİ ANMA GÜNÜ OLARAK İLAN ETTİK"

Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, şunları söyledi:

"Zülal Amca'mızın acısını, ailesinin acısını paylaşıyoruz. Her yıl nisan ayının son cumartesi günü, Dünya Veteriner Hekimleri günü olarak kutlanmaktadır. Ama biz, bu yıl, birinci yıl itibariyle 25 Nisan tarihini Volkan Lale'yi anma günü olarak ilan ettik. Her yıl meslek kaybımızı, şehidimizi burada anarak bu anma programını başlatmış olacağız. Bugün bunun ilk örneğini sergiliyoruz. Veteriner hekimler, kamu hizmeti sunan bir meslek grubu. Maalesef bu kamu hizmetini sunarken şiddete uğrayabiliyorlar. Bu şiddet, kaçınılmaz olarak artarak devam ediyor. Biz, sağlık sınıfında yer alıyoruz. Şiddetin mağduruyuz, bunu dile getiriyoruz. Başka Volkan Laleler kaybedilmesin istiyoruz."

Veteriner hekimin babası Zülal Lale de "Katillerin içeriden çıkmasını istemiyoruz. Ömür boyu müebbet almalarını istiyorum. Benim tek dileğim bu ama içeriden çıkarlarsa bizim acımızı tekrar tazelerler. Biz, devletimize güveniyoruz, hukukumuza güveniyoruz. Onların müebbet almasını istiyoruz" diye konuştu.

"SAĞLIKTA ŞİDDET OLAYLARI SON ZAMANLARDA ARTTI"

Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri Mücteba Binici ise şöyle konuştu:

"Volkan Lale, bugüne kadar birçok veteriner şehidimizden son şehrimizdir. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Maalesef bu sağlıkta şiddet olayları Türkiye'de son zamanlarda arttı. Sadece doktorlar, eczacılar değil maalesef, veteriner hekimler de bundan mağdur olmaya başladılar. Bundan sonraki süreçte mücadelemiz, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet kapsamı içerisinde olması yönünde olacaktır."

"YÖNETİCİLERİMİZİN VETERİNER HEKİMLERİ GÖRMEZDEN GELMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Mezarlıktaki anma programı sonrasında Yozgat Veteriner Hekimler Odası'nda bir araya gelen veteriner hekimler basın açıklaması yaptı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fındık, yöneticilerin kendilerini görmezden gelmelerinin kabul edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Kamu adına hayvansal gıda denetimi yapan veteriner hekimler, halk sağlığına zararlı, imhası ya da şartlı tüketimi gerektiren durumlarda şiddete maruz kalmaktadır. Bu durum, aynı zamanda halk sağlığına yapılan bir saldırı olarak değerlendirilmelidir. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirme vb. tüm konularda ve Sağlıkta Şiddet Yasası'nda veteriner hekimler unutulmuş ve adeta dışlanmıştır. Bu konuda bir an önce düzenleme yapılmasını ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bir kez daha talep ediyoruz. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 25 Nisan 2022 tarihinde görevi başında katledilen meslek şehidimiz veteriner hekim Volkan Lale'nin acısını hala derinden hissediyoruz. Burada, kamu hizmeti sunan veteriner hekimleri sağlık çalışanı olarak görmeyen yöneticilerimizin de sorumluluğu olduğunu bir kez daha tüm kamuoyuna duyuruyor, bu bir yıl içinde hiçbir yasal düzenleme yapılmamış olmasını ve yöneticilerimizin veteriner hekimleri görmezden gelmesini kabul etmiyoruz. İnsan, hayvan ve çevre sağlığı için aynı özveriyle görevimizi yapmaya devam edecek, veteriner hekimlere karşı sergilenen her türlü şiddete ve yok sayılmaya karşı mücadelemizi ise daha da artan bir kararlılıkla sürdüreceğiz."