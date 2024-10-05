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Yozgat'ta Elma Ağaçları Mevsiminde Şaşırtıcı Çiçeklenme Gösteriyor

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Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle elma ağaçları çiçek açtı. Uzmanlar bu durumu iklim değişikliği, bakımsızlık ve susuzluk gibi faktörlerle ilişkilendiriyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle çiçek açan elma ağaçları görenleri şaşırttı. Uzmanlar, iklim değişikliğinin yanında meyve veren ağaçların bakımsızlık ve susuzluktan kaynaklı strese girerek bu mevsimde çiçek açabildiklerine dikkat çekti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı İncesu köyünde elma ağaçlarının büyük bölümü, üzerlerindeki meyveler henüz toplanmadan tomurcuklanıp, tekrar çiçek açmaya başladı. Meyve hasadının yapıldığı şu günlerde elma ağaçlarının tekrar filizlenerek çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.  Elma ağacının daha önce bu günlerde çiçek açtığına şahit olmadığını ifade eden İncesu köyünden Bekir Şahin, "Havaların ikliminden ve deha da iyi gittiğinden, kuraklık gittiğinden elma ağaçları çiçek açtı. Üstünde elmaları var, ekim ayının ilk haftasındayız. Bu havalar iyi gittiğinden çiçek açıyor. Kırağı düştüğünde bunlar geri mahvolur" dedi.

"Ağaçların bir strese maruz kaldığını gösteriyor, istenilmeyen bir şeydir"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Aras, meyve ağaçlarının farklı faktörlere bağlı olarak strese girip çiçek açabildiğini vurgulayarak, meyvecilik yapan çiftçilerin, ağaçları stresten uzak tutabilmeleri için bakımlarını zamanında yapmaları gerektiğini söyledi. Aras, şöyle konuştu:

"Bitkiler bu dönemlerde bazen meyve hasat edildikten sonra bile çiçek açmaya devam edebiliyor. Bunlar genellikle ağaçların bir strese maruz kaldığını gösteriyor, istenilmeyen bir şeydir. Zaten ağaçlar meyveye yattı, meyve hasat edildi, artık meyveler beslendi, ağaç görevini tamamladı. Ekstra bir dahaki çiçeklenmede, o çiçekleri meyveyi kırıp besleyemeyebilir. Bu dönemde çiçeklenmesi de özellikle Yozgat gibi soğuk bir ilimiz için tehlikelidir. Havalar gittikçe soğuyor. O çiçeklerin meyveye dönmesi ve meyve üç, dört, beş ayda bazen olgunlaşabiliyor, o sezona yetişmesi imkansız olabilir, bu mevsimde. O yüzden bu dönemde çiçek açıyorsa, özellikle meyve ağaçlarına karşılaşabiliyoruz, bir strese maruz kaldığını gösteriyor ağacın. ya bir kuraklık olabilir, su kısıtlı olabilir. ya da geceleri düşük sıcaklıklar başladı, onlar tetiklemiş olabilir. Bitkilerle her zaman her sene gerekli yapılması gereken mücadeleleri, kültürel bakım işlemleri, meyve ağacına çok fazla meyve varsa bu meyvelerin seyredilmesi, seyretme işlemi çok önemlidir, bunun mutlaka yapılması gerekir. Zamanında budama, gübreleme, sulama işlemleri yapılırsa ağaç strese girmez ya da minimum düzeyde girer, daha az zarar görür."

Yozgat'ta Elma Ağaçları Mevsiminde Şaşırtıcı Çiçeklenme Gösteriyor
Kaynak: ANKA / Yerel

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