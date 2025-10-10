Haberler

Yozgat'ta Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla çocuk evlerinde kalan kız çocuklarına yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocukların hakları ve özgüvenleri üzerine farkındalık oluşturulurken, Jandarma personeli de onlara moral desteği sağladı.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Yozgat Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi çatısı altındaki Çocuk Evleri'nde kalan kız çocuklarına yönelik gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemine vurgu yapılan programda, kız çocuklarının toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilerek, onların hakları, özgüvenleri ve geleceklerine dair farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinlik kapsamında çocuklarla çeşitli sosyal ve eğitici faaliyetler gerçekleştirilirken, Jandarma personeli çocuklarla yakından ilgilenerek onlara moral verdi. Çocukların yüzlerindeki tebessüm, etkinliğin en anlamlı göstergesi oldu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kız çocuklarının her alanda güçlü bireyler olarak yetişmeleri için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Etkinlik, çocuklara hediye takdimi, pasta kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.