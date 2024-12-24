Yozgat'ta Drift Atan Sürücülere 109 Bin TL Ceza

Yozgat'ta drift atan iki sürücüye toplamda 109 bin 676 TL ceza uygulandı

YOZGAT - Yozgat'ta drift atan iki sürücüye toplamda 109 bin 676 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) üzerinden trafik ihlalleri tespitine yönelik çalışma yaptı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D Maddesi'ni (Drift) ihlal ettiği belirlenen araçlara cezai işlem uygulandı.

Araçlardan birinin sürücüsüne drift nedeniyle, diğer aracın sürücüsüne ise hem drift hem de ehliyetsiz şekilde araç kullanmaktan dolayı toplam 109.676 TL ceza uygulandı.