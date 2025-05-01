Yozgat'ta Damat Kayınvalidesini Bıçaklayarak Öldürdü

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta damadı tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Damat gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, gece yarısı sıralarında 31 yaşındaki Yıldıray O, Eskipazar Mahallesi Kayseri Caddesi'nde ikamet eden kayınvalidesi Kudret P'nin (60) evine gitti.

Kayınvalidesi ile alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışan Yıldıray O, tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenerek, yanında taşıdığı belirtilen bıçağı kayınvalidesinin karın bölgesine sapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kudret P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Yıldıray O. ise gözaltına alındı.