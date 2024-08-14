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Yozgat'ta Çocuklar ve Kurum Müdürleri Survivor Parkurunda Yarıştı

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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, kurum müdürleri ile survivor parkurunda kıyasıya yarıştı. Yarışma sonunda çocuklar galip geldi ve hediyelerini aldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, kurum müdürleri ile survivor parkurunda yarıştı.

Yozgat'ta Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan çocukların kişisel gelişimlerinin yanı sıra bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Rakibim sensin, oyun başlasın" temalı survivor parkuru hazırlandı. Sitenin bahçesinde bulunan halı sahaya kurulan parkurda çocuklar ve kurum müdürleri kıyasıya yarıştı. Çekişmeli geçen yarışma, heyecan dolu ve renkli görüntülere sahne oldu.

Birlik ve beraberliğin yer aldığı yarışmada Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, kurum amirlerini 3-2 yenmeyi başardı. Yarışma sonunda galibiyete ulaşan çocuklara, hediyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal tarafından verildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, bu tür etkinliklerin ileride de devam edeceğini belirterek parkurun hazırlanmasında emeği geçen kurum çalışanlarına teşekkür etti. Topal, "Çocuk evlerimizde kalan çocuklarımız ve birim amirlerimizle birlikte böyle bir yarışma düzenledik. Çocuklarımızı eğlendirdik, bu tür yarışmalara devam edeceğiz, inşallah daha farklı yarışmalarda birlikte olacağız." dedi.

Yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini söyleyen Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş ise "Başa baş bir mücadele oldu. Sonuçta kaybettik, üzüldük ancak böyle bir etkinliği düzenledikleri için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve kurumdaki gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim içinde bir eğlence oldu" şeklinde konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yunus Demir de, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün bu etkinliğine yarışmacı olarak katıldık. Takım olarak çok çalıştık ama rakibimiz çok iyiydi. İlk başta öne geçtik ama maalesef yenildik. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onlarla beraber olmak çok sevindiriciydi" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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