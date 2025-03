Yozgat'ta Çiftçiler Yağmur Duası Yaptı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yaklaşık 6 milyon 130 bin dekarlık alanla Türkiye'nin 5'inci ekilebilir arazisine sahip Yozgat'ta devam eden kuraklık, il genelindeki 42 bin 227 çiftçiyi endişelendirmeye başladı. Nisan ayının ortalarına kadar yağmur yağmaması halinde üretimde ciddi sorunların çıkabileceğini belirten çiftçiler, yağmur duasına çıktı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "İç Anadolu Bölgesi, kurak bir bölge. Şu ana kadar akarsularda, göletlerde, arazide su ufak da olsa bir başlangıç yok, yani bir çoğalma olmadı" dedi.

Su fakiri illerden biri olan Yozgat'ta son yağışlar toprağın tabanına inmedi, sulama amaçlı baraj ve göletler ile akarsulardaki su seviyesine etki etmedi. Tarlasını eken, gübresini atan çiftçi, devam eden kuraklık nedeniyle endişelenmeye başladı. Bölge çiftçisi, Yozgat merkez Topçu köyünde bir araya gelerek, yağmur duası etti. Yağmur duası etkinliğine katılanlar, ceket, mont, palto gibi giysilerini çıkartıp, ters giydi. Ellerini toprağa çevirerek, yağmur yağması için imam eşliğinde dua etti. Dua sonrası giysiler tekrar düz olarak giyildi.

Yağmur duasına Lök Köyünden katılan Atilla Karabacak, "Buraya toplanmamızın nedeni, yağmur duası için, yağmura çok ihtiyacımız var. Ekinlerimiz, hayvanlarımız hep susuz. Yağmura çok ihtiyacımız var. Mevlam kendi bilir, yağmurunu bol eylesin" dedi. Musabeyli Boğazı köyünden Davut Kirazlı da "Suyumuz yok. Barajımız var ama barajda su yok, sulama şansımız yok. Her şeyi Cenabı Allah'a bıraktık. Yapacak bir şey yok. Önce Allaha daha sonra devlete güveniyorum. Devlet desteklerse ayakta kalacağız, yoksa yok" diye konuştu.

"İyi bir yağmur yağarsa rahatlarız"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, nisan ayının ortalarına kadar yağış olması halinde çiftçinin rahatlayabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"2024-2025 yılı kış sezonu biraz sıkıntılı geçti, yağmur yağmadı. Ekinlerimizi ektik, gübrelerimizi attık, nohutları ektik. Geçen haftaki kar, ne kadar da yağdıysa da şu an sıkıntı var. İç Anadolu Bölgesi, kurak bir bölge. Şu ana kadar akarsularda, göletlerde, arazide su ufak da olsa bir başlangıç yok, yani bir çoğalma olmadı. Ondan dolayı büyük iki göletimiz var. Devlet Su İşleri şu an iki göleten de, pancar ekemeyin su veremeyeceğiz dediler. Bunları da düşünerekten sivil toplum örgüt başkanı olarak yağmur duasına çıktım. Bugün de yaklaşık 300-500 kişilik bir yağmur duası, kalabalık bir şekilde genel köyleri davet ettim. Birimizin duası kabul olmazsa birimizin olur düşüncesiyle böyle bir etkinlik yapıyoruz. Biz başlatalım. Bizden sonra köyler niyetli yağmur duasına çünkü hepimizin ihtiyacı var, birimizin değil. Yozgat'ta şu an, İç Anadolu Bölgesi olaraktan büyük sıkıntı var. Ne kadar da ürünlerimiz şu an güzel çıktıysa da yağmur istiyor. Gübreyi attık. Yarın ilaç atacağız. Ondan dolayı da başladık. İnşallah şeyler olacak. İyi bir yağmur yağarsa dördüncü ayın 15'i, 20'sine kadar rahatlarız."