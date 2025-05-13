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Yozgat'ta Çiftçiler Soğanlarını Satamadıkları İçin Mağdur

Yozgat'ta Çiftçiler Soğanlarını Satamadıkları İçin Mağdur
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Yozgat ve Çorum'daki çiftçiler, 2024-2025 sezonunda ektikleri soğanları maliyetinin altında fiyatlarla satamadıkları için büyük bir zarara uğradıklarını dile getiriyor. Çiftçiler, 5-6 lira maliyeti olan soğanlarını 1 liradan satacak alıcı bulamadıkları için soğanları depolamak zorunda kaldıklarını ve çürümeye bıraktıklarını ifade ediyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- En fazla kuru soğan üretiminin yapıldığı bölgeler arasında yer alan Yozgat ve Çorum'da, 2024-2025 sezonunda üretimi yapılan soğan üreticinin elinde kaldı. Yozgatlı çiftçilerden Bilal Özbek, "Soğanı ekti çocuklar, 5-6 lira maliyeti var ama 1 liradan alıcı geldi, ona da veremedik, maliyetini kurtarmadığı için zarar ettik, şu anda elimizde kaldı" dedi.

Yozgat ve Çorum bölgesinde her yıl mor, beyaz ve sarı renkli soğan ekimi yapılarak pazara sunuluyor. 2024-2025 sezonunda da büyük umutlarla ekim yapan ve maliyetin altında fiyat verilmesi nedeniyle ürününü satamayan çiftçi, emeğinin yok olmasının üzüntüsünü yaşıyor, üretim için kullandığı krediyi, borcunu nasıl ödeyeceğinin hesabını yapıyor.

Cinsine göre yaklaşık 5-8 lira arasında maliyeti bulunan kuru soğana tüccar tarafından 1 ila 4 lira arasında fiyat verildiğini belirten bölge çiftçisi, bin bir emekle ürettiği ürününü maliyetin altında satamadıkları için depoya kaldırdıkları soğanın çillenip çürüdüğünü, tonlarca soğanı çöpe atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünden Fatma Özbek, "Bu senenin mahsulü elimizde kaldı. Maliyeti bize bayağı etkisi oldu. 100 ton var, satamadık, durumumuz böyle, 4-5 aydır bekliyor. Bu bize 5 liraya geliyor maliyeti ama alıcı bizden 1 liraya almak istiyor. Biz de o yönden maliyeti kurtarmadığı için veremiyoruz" diye konuştu.

"Yetiştirirken aşağı yukarı 5-6 liradan fazla masrafınız var"

Çiftçi Bilal Özbek de soğanın 5- 6 liradan fazla maliyetinin bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Soğanı ekti çocuklar, 5-6 lira maliyeti var ama 1 liradan alıcı geldi, ona da veremedik, maliyetini kurtarmadığı için zarar ettik, şu anda elimizde kaldı. 100 tonu geçkin soğanımız var. Elimizde kaldı, mağdur olduk çiftçi olarak. Yetiştirirken aşağı yukarı 5- 6 liradan fazla masrafınız var. Mazot yaktık, sulama yaptık traktörle, akarsu yok, havuz tipinde yaptık, özü boğduk, özden biriken suyla aşağı yukarı 500-1000 metre yere su basarak. Boru aldık döşedik, masraf ettik ama masraflarımızın hiçbirini karşılayamadık, tüm zarar ettik. Devlete de hiç başvurmadık, zararımız var diye. Bize 5-6 milyar masrafı oldu bu 100 tona yakın soğanın ama alıcıya getiriyorum 1 liradan almak istiyor tüccar, biz de veremedik elimizde kaldı. Şu anda sıkıntı içindeyiz. Satın almadı, hiçbir başvuru olmadı, devlet gelip de kaça satılır, kaça alınır bunları bir araştıran olmadı. Bunlarda zarar ettik biz. Soğan şuanda çillendi. Çillenince satımı zor oldu, elimizde kaldı. Vakti geçince çillenme yaptı. İsteyen olmadı, isteyen olsaydı tohumluk olarak verirdik ama isteyen olmadı, yapacak bir şey yok. "

Kaynak: ANKA / Yerel
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