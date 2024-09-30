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Yozgat'ta Çiftçiler İklim Değişikliği Nedeniyle Badem Üretimine Geçti

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Yozgat'taki çiftçiler, iklim değişikliğinin etkisiyle geleneksel tarım ürünlerinden verim alamadıkları için badem ve ceviz gibi alternatif ürünlere yöneliyor. Badem bahçelerinde yüksek rekolte elde eden çiftçiler, buna rağmen pazar oluşturma konusunda zorluk yaşıyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta son yıllarda yaşanılan iklim değişikliği nedeniyle kıraç topraklarda hububat, baklagil gibi geleneksel tarım ürünlerinden verim alamayan çiftçi, badem ve ceviz gibi alternatif tarım ürünlerine yöneldi. Kendi imkanlarıyla oluşturduğu badem bahçelerinde hasada başlayan çiftçiler, rekoltenin yüksek olmasına karşılık henüz pazar oluşmamasından yakındı.

Yozgat'ta 1970'li yıllara kadar yaygın olarak üretimi yapılan, sonraki yıllarda ise unutulan bademler yeniden hayatla buluşmaya başladı. İklim değişikliğine bağlı olarak arpa, buğday, nohut, mercimek, fasulye gibi tarım ürünlerinden sonuç alamayan Yozgat çiftçisi, alternatif ürün olarak badem, ceviz gibi ürünlere yöneldi. Su fakiri illerden biri olan Yozgat'ta kıraç topraklarda kurulan badem bahçelerinde toplanan hasat devam ediyor. Rekoltenin henüz ilk yıllarda olmasına rağmen yüksek olduğunu vurgulayan çiftçiler, 150-200 lira arasında fiyatla satılan badem için Yozgat'ta henüz bir pazarın oluşmadığını, esnafa kilo ile satarak pazar oluşturmayı planladıklarını söyledi.

"Yozgat için badem pazarını biz oluşturacağız"

Yozgat'ın Sorgun'a bağlı Taşpınar köyünde daha önce hububat ekimi yaptığı tarlasını badem bahçesine dönüştüren Fatih Mermertaş, veriminin yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Burada 15 dönüm, 15 bin 850 metrekare alan içerisinde 850 adet badem ağacı var. 2020 yılında başladık biz bu işe, şu an ilk hasadı yapıyoruz. Hasat şu an çok güzel, yaklaşık iki tonla üç ton arasında bir badem beklentimiz var. Yozgat için bir pazar yok. Badem Yozgat'ta yeni yetişiyor. Yozgat için badem pazarını biz oluşturacağız. İlk etapta iç pazarı öneriyoruz. Öncelikle Yozgat halkına kilo kilo satılarak iç pazar oluşturulmaya başlandı. Hedefimiz bir sonraki yıllarda bu tonajı daha çok artırmak. Şu anda dördüncü yılında ama bu yıl geçtikçe de tonajları artıracağız. Gelecek sene dört ton, ondan sonraki sene beş ton, giderek artacak. Bu da bizlerin çabasıyla olacak, bakımıyla olacak. Şu an fiyatlarda kabuklu bademde bizim Ferragnes dediğimiz çeşit bizim ektiğimiz 150 lira ila 200 lira arasında. Buğdayda verimi düştü. Buğdayla veya nohutla diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda bu daha çok para kazandıran, bir geçim kaynağı oldu. Yozgat'ta bu pazarın daha da geliştirilmesi gerekiyor. Çiftçilerin de bahçe kurarak badem veya diğer meyvelerin de Yozgat genelinde yaygınlaşması daha çok iyi olur. Burası kıraç bir araziydi, köyün yaklaşık 500-600 metre kenarında bulunan bir arazi. Köyden elektrik getirdik, sondaj vurduk ve 50 tonluk havuz kurarak burayı sulu bir araziye dönüştürdük. Bitkilerdeki gibi sulama sistemleriyle çalışıyor. Sulama sistemi bir tuşla bin tane ağacı da aynı anda sulayabiliyoruz. Bunun işçi masrafı var. İşçi ücreti de yüksek. Bir işçi Yozgat gibi bir yerde bulunamıyor. Köyde hiç bulunamıyor. Ama ileride makineleşerek aşmayı düşünüyoruz."

Yozgat'ta Çiftçiler İklim Değişikliği Nedeniyle Badem Üretimine Geçti
Kaynak: ANKA / Yerel

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