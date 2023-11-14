Yozgat'ta, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde Kaydı Olan Emekli Çiftçiler, 5 Bin Lira İkramiye Verilmemesine Tepki Gösterdi: "Bir Tane 18 Dönüm Yer Var. O...

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçiler hariç emeklilere bir defaya mahsus verilecek olan 5 bin lira ikramiyenin hesaplara yatırılmaya başlanıldığını, çalışan emekliler gibi çiftçi emeklilerinde bu kapsam dışı bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi. Emekli Hasan Hüseyin Biçer ise, “Şu anda ÇKS yaptırıyorum, bir tane 18 dönüm yer var. O yüzden çalışıyor gösteriyor, o yüzden vermediler. Ben emekliyim de ÇKS’dan dolayı 18 dönüm bir tarlamız var, başka da bir şey yok” diye konuştu.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçiler hariç emeklilere bir defaya mahsus verilecek olan 5 bin lira ikramiyenin hesaplara yatırılmaya başlanıldığını, çalışan emekliler gibi çiftçi emeklilerinde bu kapsam dışı bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi. Emekli Hasan Hüseyin Biçer ise, "Şu anda ÇKS yaptırıyorum, bir tane 18 dönüm yer var. O yüzden çalışıyor gösteriyor, o yüzden vermediler. Ben emekliyim de ÇKS'dan dolayı 18 dönüm bir tarlamız var, başka da bir şey yok" diye konuştu.

Yozgat'ta Ziraat Odasına kayıtlı 13 bin üyenin bulunduğu, bu üyelerden en fazla 8 bininin aktif çiftçilik yaptığını bildiren Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, emekli çiftçilerin 5 bin lira ikramiyeden mahrum edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Tarım ve gıdanın gittikçe stratejik önemini artırdığına vurgu yapan Açıkgöz, gelecekte çiftçilerin üretimden vazgeçmemesi için gelirinin artırılması ve desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Aktif çiftçiliği bıraktığı için ÇKS kayıtlarını sildirmeye çalışanlar da kendilerinin 5 bin liralık ikramiyeden yoksun bırakılmalarına tepki gösterdi.

"BEŞ DÖNÜM ARAZİNİN GELİRİ NE NEDİR?"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz şunları söyledi:

"Emeklilere beş bin lira bir ikramiye söz konusu, verildi. Bunu ister istemez benim kurum başkanı olduğum, çiftçilerimizle beklenti içerisindeydi. 'Ziraat odasına ve diğer kurumlara kayıtlı olan kişiler beş bin liradan yararlanamaz' dendi. Şimdi bizim öyle çiftçimiz var ki, beş dönüm arazisi olan da var, beş yüz dönüm de arazisi olan da var. Şimdi beş dönüm arazisi olan bir kişi, ek geliri var denirse bence biraz yanlış olur. Beş dönüm arazinin geliri ne nedir? Takdir edersiniz ki Bağ-Kur iki yüz dönüme kadar muafiyet alıyor, yani 'bu kişi çiftçilik yapıyor ama geçinemiyor, Bağ-Kur'u ödeyemiyor' diye muafiyet alınca donduruluyor, çiftçinin Bağ-Kur'u donduruluyor ama burada beş dönümü itibar alıp da veya işte kaydı bulunmuş daha evveliyatla çiftçilik yapmamış veya yaptıysa da son 5-10 yıldır yapmamış, ziraat odasında gelip kaydını sildirmemiş, bu insanlar şu an gerçekten mağdur. Sayın büyüklerimiz, yetkililerimiz bunu bir daha ele almak kaydıyla bir gündeme taşırsa hem çiftçimizin mağduriyeti kalkar hem de biz mutlu oluruz.

"20 DÖNÜM ARAZİSİ OLAN ÇİFTÇİ DEĞİLDİR"

Şimdi ben büyük çiftçi için bir şey demiyorum. Büyük çiftçi 300-500 dönüm arazisi olan insan gerçekten çiftçi ama bir 5-10 dönüm, 8 dönüm, 20 dönüm arazisi olan bir insan benim gözümde çiftçi değildir. Hobi olarak yapanlar var işte küçük çiftçilik yapan insanlar var. Bunların tamamı şu an yararlanamıyor. Akşama kadar odayı belki bin kişi arıyor, 'başkan biz bundan yararlanacağız mı yararlanamayacağız.' Şu durumda yararlanamayacağız diyoruz. Gerçekten beş bin lira onlara iyi para. Büyüklerimizden, yetkililerimizden hassasiyetle bunu değerlendirerek bu çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesini arz ediyoruz. Şimdi sildirmek isteyen var da sildiren de var ama çıkan kanunda 'ekim ayı içerisinde' diyor. 'Kaydı bulunan kişiler yararlanamazlar' diyor. Öyle deyince de bunu direk kapatıyor. O insanlar şu an yararlanamıyorlar. Sildirse de bir şey ifade etmiyor. Hatta ve hatta geçen çiftçimin biri diyor ki; kardeşim beni sil. Yarın belki beni maaşta da engelleyecek diyor. Öyle şey olmayacağını biliyoruz ama çiftçiler gerçekten bu kadar serzeniş içerisinde, tedirginler. Bunun tabanına eğilip özellikle Ziraat Odasına ayırt etmek kaydıyla belki bir esnaf kefalet de neticede esnaflık yapıyordur ama Ziraat Odasında beş dönümünde çiftçilik yapıyor demek yanlıştır."

"18 DÖNÜM TARLAMIZ VAR, BAŞKA BİR ŞEY YOK"

Emekli İbrahim Baran, "Emekliyim, çiftçi kaydımız var. Arazi 48 dönüm. ÇKS'den dolayı alamıyoruz" dedi.

Emekli Hasan Hüseyin Biçer de "Şu anda ÇKS yaptırıyorum, bir tane 18 dönüm yer var. O yüzden çalışıyor gösteriyor, o yüzden vermediler. Ben emekliyim de ÇKS'dan dolayı 18 dönüm bir tarlamız var, başka da bir şey yok" diye konuştu.

"NİYE GARİBANLARI BÖYLE EZİYORSUN?"

Sarıfatma Köyünden emekli Hamza Şaşmaz da, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Çiftçiliğe kayıtlıymışım ben. Benim yok kira, benim 6 dönüm şahsıma arazim var. Kiraladım, onlar ekip biçiyorum. 6 dönüm kendimin, yararlanamıyorum. Köylü kısmı böyle işte, köylüyü kandırma böyle basit. Ben haklarımı istiyorum, niye garibanları böyle eziyorsun? Yani temelli yoksul olup da devlete mi gözümüzü dikelim. Devletten mi yiyelim içelim? Ben anamdan doğalı AK Partiliyim. Muhtarlık yaptım. AK Parti'ye gönül verdim ama beş dönümle ben acımdan öldüm. Beş dönüm için benim emekliliğimi niye kesiyorsun? Oy veren biziz, yaralanan başkaları. Bizi kandırmaya çalışmayın kardeşim. Gerçekler neyse onu söyleyin bize. Gerçekleri anlatın bize. Biz bir gariban çiftçiyiz. Altı dönüm arazim var hepsi. Altı dönüm... Niye biz bundan yararlanamıyoruz? Ne durumumuz ne? Buğdayımızı ucuzca aldın, şimdi buğday çıktı. Esnafa girdi buğday 10 lira kilosu. Biz ofis kuyruklarında rezil olduk. Geri gönderdiler bizleri, yazık bizlere."